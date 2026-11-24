Od smrti Vaša Patejdla uplynuly už tři roky, ale jeho rodina stále nemá klid. Do ostrého sporu s jeho vdovou Miluší se dostal zpěvák Jožo Ráž. A jak se dá předpokládat, jde v něm o peníze. „Ona si stále myslí, že má nárok na zisky Elánu. My už Vašovy věci nehrajeme a nic s ním nemáme. Ale pořád se snaží na nás posílat právníky. To je prostě nešťastná baba. Mně je to líto, co jí patří, to jí dáváme, a jí to přesto nestačí,“ nebral si servítky Ráž v rozhovoru pro slovenský Nový Čas.
Peníze dokážou mezilidské vztahy pořádně zkomplikovat. A právě to se stalo mezi vdovou po hudebníkovi Vašo Patejdlovi a zbytkem kapely Elán. Frontmanovi Jožo Rážovi už ale došla trpělivost a ostře se obul do vdovy po kamarádovi.
Spor se táhne už delší dobu. Miluše Patejdlová si po smrti manžela nechala zaregistrovat ochrannou známku na jeho jméno a v minulosti si stěžovala, že od Elánu nedostává peníze, které jí podle jejího názoru náleží. „Když manžel zemřel, po vzoru Ivany Gottové jsem zaregistrovala ochrannou známku na jméno Vašo Patejdl,“ vysvětlovala už dříve. Tvrdila také, že kapela její práva nerespektuje. Ráž má ale na celou věc zjevně zcela opačný pohled.
Vdovu navíc nešetřil ani při vzpomínce na poslední roky života svého přítele. „Vašo byl velký dobrák. To ho doběhlo a zabilo. Jeho žena je nešťastná chuděra a je to zoufalství, co se jí stalo. Myslí si, že může z Vaša těžit i po jeho smrti. Postavil jí nejlepší dům na světě, v nejlepší kvalitě, všechno udělal,“ prohlásil zpěvák. Podle něj Patejdl vydělal velké peníze, ale zároveň se kvůli práci naprosto vyčerpal.
„Vašo mi pořád chybí. To byl ezermešter muziky, on všechno věděl. Byl to geniální muzikant a výborný autor. Byl skvělý člověk, ale nedal se zastavit,“ řekl. „Pořád pracoval a my jsme mu říkali – neblázni, vždyť tě to zabije. Nepřestal, až se prostě zabil,“ dodal.
Vašo Patejdl zemřel 19. srpna 2023 ve věku 68 let na rakovinu slinivky. „Mého manžela zasáhla nečekaně, a především zcela skrytě, velmi zákeřná nemoc. Jeho odchod byl zapříčiněn důsledkem celkového vyčerpání organismu při progresi zákeřného zhoubného onemocnění slinivky břišní. Diagnózu mu lékaři oznámili 14 dní předtím, než nastal onen osudný den,“ zavzpomínala na manžela Patejdlová. Vedle sporu s Elánem se vdova dostala také do konfliktu s Patejdlovými staršími syny, které měl hudebník z předchozího vztahu a kteří zpochybnili jeho závěť.