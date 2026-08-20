Influencerka Agáta Hanychová se v poslední době našla v natáčení rozhovorů na svůj placený podcast. Posledním hostem u ní byla herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. Ta se svěřila s nepříjemnou historkou ze svého soukromého života, což Hanychovou samotnou přimělo k nečekanému přiznání. A z jejích slov rozhodně nebude mít radost její manžel Miroslav Dopita.
"Nesnáším být s manželem," šokuje svými slovy Agáta Hanychová
Tohle Miroslav Dopita nejspíš neuslyší rád. Agáta Hanychová se při rozhovoru s Berenikou Kohoutovou rozpovídala o manželství a bez většího rozmýšlení přiznala, že společné večeře s manželem považuje za ztrátu času. A nezůstalo jen u toho.
Kohoutová popsala, jak se nedávno s manželem Kryštofem s nímž má dvě dcery – Lolu a Lojzu chystala na rande. Holčičky měla u nich doma hlídat její maminka, spisovatelka Irena Obermannová. Nakonec ale mladší dcera propukla v hysterický pláč a strhla tím i starší sestru. Kohoutová s manželem nakonec zrušili plány a zůstali doma. To Hanychovou překvapilo a nabídla se, že děti Berenice příště pohlídá. „Já mám moc volnýho času na to být s manželem a to já neumím. Já to úplně nenávidím," šokovala Kohoutovou svým prohlášením.
Hanychová ale dále „přitápěla pod kotlem“. „Jít s ním na večeři mě prostě obtěžuje. Podle mě je to ztráta času," trvala si na svém Agáta. “Volnýho času bez dětí mám moc. Ráda v tý době pracuju a večeře s manželem… co si s ním mám povídat, když ho vidím furt," položila Berenice otázku na tělo. “Bych u toho potřebovala aspoň štrykovat," zakončila svou řeč Hanychová.
Hanychová se také nikdy netajila tím, že její druhé manželství je v podstatě spíš otázkou rozumu než velkých citů. S Dopitou začala znovu žít poté, co opustila zkrachovalého mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, s nímž se dodnes soudí o jejich společnou dceru Rozárku. „On se zrovna rozváděl, tak jsem mu řekla – půjdeš někam jinam, nebo se vrátíš domů?" přiznala se smíchem v dnes již neexistujícím podcastu Agáta a Ornella.
Kohoutová se pokusila zabrousit i na trochu pikantní notu, když se Hanychové tajemně zeptala, co ji tedy baví s manželem dělat. Pokud tím myslela sex, ani tam by příliš nepochodila. Agáta se nikdy netajila tím, že tato aktivita nepatří mezi její oblíbené a ráda se jí vyhne. „Teď už klidně řeknu, že jsem prostě unavená a nechci, ale dřív jsem měla pocit, že s chlapem musím spát, aby byl spokojený a aby mi třeba neutekl. Zvládla jsem to, i když se mi nechtělo,“ přiznala. „Společnost si pořád myslí, že dát večer manželovi je tvoje povinnost,“ rozčilovala se v minulosti.