Přeskočit na obsah
23. 7. Libor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Něrgešová dojala fanoušky. K synovým osmnáctinám připojila vzkaz, který vhání slzy do očí

Laďka Něrgešová
Laďka Nergešová
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová
Zobrazit
10 fotografií
Laďka Něrgešová |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

I přes náročný boj s agresivním nádorem mozku se Laďka Něrgešová snaží prožívat každý okamžik naplno. Tentokrát měla ke štěstí mimořádný důvod – její syn Adam oslavil osmnácté narozeniny. Moderátorka při této příležitosti zveřejnila dojemný vzkaz, ve kterém připomněla slib, jenž mu dala v den jeho narození.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Už více než rok moderátorka Laďka Něrgešová statečně bojuje s glioblastomem, což je jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. A i když jí náročná léčba v mnohém omezuje, snaží se, aby její život vypadl co nejvíce tak, jako předtím. Nedávno dokonce absolvovala vysněnou dovolenou v Řecku. A právě dnes prožívá jeden ze zásadních životních okamžiků. 

Související

Něrgešová je totiž v první řadě maminkou dvou dětí a její syn Adam dnes dosáhl dospělosti. 23.7.2008 se ráno narodil ADAM. Takže je mu ….18 let! Neskutečná věc. Tak rychle to uteklo! Pamatuju si přesně všechno kolem porodu. I jak sem ho držela v náručí, a slíbila mu, že tu pro něj pořád budu. A jsem! Zatím. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli! napsala dojemně moderátorka ke snímku, kde je syn zachycen ještě jako miminko. 

Reklama

Právě Laďčiny dvě děti – syn Adam a dcera Meda – jsou hlavním důvodem, proč ze všech sil bojuje o čas. Léčba je ale pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.

Glioblastom patří mezi vůbec nejagresivnější nádory mozku a ani současná medicína na něj zatím nezná definitivní lék. Standardem léčby je operace následovaná ozařováním a chemoterapií, stále častěji se ale využívá také moderní metoda TTFields (Optune) a je považován za jednu z mála metod, které mohou u části nemocných prodloužit přežití.

VIDEO: Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat.

Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat. | Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové, NZIP

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama