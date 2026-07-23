Už více než rok moderátorka Laďka Něrgešová statečně bojuje s glioblastomem, což je jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. A i když jí náročná léčba v mnohém omezuje, snaží se, aby její život vypadl co nejvíce tak, jako předtím. Nedávno dokonce absolvovala vysněnou dovolenou v Řecku. A právě dnes prožívá jeden ze zásadních životních okamžiků.
Něrgešová dojala fanoušky. K synovým osmnáctinám připojila vzkaz, který vhání slzy do očí
I přes náročný boj s agresivním nádorem mozku se Laďka Něrgešová snaží prožívat každý okamžik naplno. Tentokrát měla ke štěstí mimořádný důvod – její syn Adam oslavil osmnácté narozeniny. Moderátorka při této příležitosti zveřejnila dojemný vzkaz, ve kterém připomněla slib, jenž mu dala v den jeho narození.
Něrgešová je totiž v první řadě maminkou dvou dětí a její syn Adam dnes dosáhl dospělosti. „23.7.2008 se ráno narodil ADAM. Takže je mu ….18 let! Neskutečná věc. Tak rychle to uteklo! Pamatuju si přesně všechno kolem porodu. I jak sem ho držela v náručí, a slíbila mu, že tu pro něj pořád budu. A jsem! Zatím. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli!“ napsala dojemně moderátorka ke snímku, kde je syn zachycen ještě jako miminko.
Právě Laďčiny dvě děti – syn Adam a dcera Meda – jsou hlavním důvodem, proč ze všech sil bojuje o čas. Léčba je ale pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.
Glioblastom patří mezi vůbec nejagresivnější nádory mozku a ani současná medicína na něj zatím nezná definitivní lék. Standardem léčby je operace následovaná ozařováním a chemoterapií, stále častěji se ale využívá také moderní metoda TTFields (Optune) a je považován za jednu z mála metod, které mohou u části nemocných prodloužit přežití.