Ještě před dvaceti lety ji Česko znalo především jako první českou vítězku Miss World. Dnes se kolem Taťány Kuchařové vede debata, která má s modelingem společného jen málo. Její jmenování do Rady vlády pro lidská práva vyvolalo odpor části lidskoprávních organizací, které premiéra Andreje Babiše vyzvaly, aby nominaci zrušil. Kuchařová nyní zveřejnila obsáhlejší vyjádření, v němž konkrétně popisuje, čemu se chce v radě věnovat.
„Nepřicházím rozdělovat.“ Kuchařová reaguje na kritiku a odhalila, co chce v Radě prosazovat
Jmenování Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva vyvolalo kritiku části neziskových organizací. Bývalá Miss World nyní popsala, s jakými tématy do poradního orgánu přichází, a zdůraznila dlouholetou práci se seniory, podporu pečujících i ochranu obětí.
Rada vlády pro lidská práva je stálým poradním orgánem vlády. Sleduje stav ochrany lidských práv, plnění mezinárodních závazků a může kabinetu doporučovat změny. Kuchařová je mezi jejími členy zařazena jako zástupkyně občanské a odborné veřejnosti.
Její příchod přišel v době, kdy se kolem fungování lidskoprávních struktur vede širší spor. Po přesunu některých agend z Úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva rezignovaly desítky expertů z vládních rad a pracovních skupin. Část občanských organizací následně kritizovala i nové složení Rady. V případě Kuchařové se výhrady vracejí především k jejímu veřejně sledovanému rozvodovému sporu s Ondřejem Gregorem Brzobohatým a k práci s citlivými tématy spojenými s queer komunitou.
Kuchařová takový výklad odmítá a zdůrazňuje, že se nikdy veřejně nevymezovala proti queer lidem. Za svou hlavní zkušenost považuje dlouholetou práci se seniory a ženami. Nadaci Krása pomoci založila už v roce 2008 a prostřednictvím ní se věnuje důstojnému stárnutí, dostupnosti péče, osamělosti seniorů nebo postavení lidí nad padesát let na trhu práce.
Její aktivity se v minulosti dostaly i na mezinárodní půdu. Vystupovala například na akcích OSN a věnovala se také postavení žen či dopadům rozdílů v odměňování na jejich pozdější důchody. Dlouhodobě podporovala rovněž Istanbulskou úmluvu, mimo jiné v souvislosti s domácím násilím a násilím páchaným na seniorech.
Ve svém nejnovějším příspěvku Kuchařová vyjmenovala pět témat, která chce v Radě prosazovat. Za hlavní označila právo starších lidí rozhodovat o tom, jak, kde a s kým chtějí stárnout, a potřebu dostupnějších terénních a pobytových služeb. Vedle toho chce podporovat neformální pečující, lepší dialog mezi státem a občanskou společností, ochranu obětí a zaměstnávání lidí nad 55 let i lidí v důchodovém věku.
Současně se kriticky vyjádřila k některým změnám ve státní správě. „Za velkou chybu proto považuji zrušení některých příslušných odborných struktur na Úřadu vlády,“ napsala s tím, že právě dlouhodobá spolupráce státu s občanskou společností podle ní umožňuje tato témata skutečně posouvat.
Svůj postoj shrnula i závěrem: „Do Rady nepřicházím s ambicí rozdělovat. Přicházím s ambicí pracovat, naslouchat a hledat konkrétní řešení tam, kde mohou lidem skutečně pomoci.“