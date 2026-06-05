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"Neodešel jsem ve chvíli, kdy byla těhotná," brání se Leoš Mareš největší výčitce minulosti

Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Rozvod Leoše Mareše s první manželkou Monikou patří dodnes k nejdiskutovanějším kapitolám jeho soukromého života. Po odvysílání dokumentu, ve kterém zaznělo, že rozhodnutí odejít oznámil v době jejího těhotenství, se moderátor rozhodl některé okolnosti uvést na pravou míru. Tvrdí, že rodinu tehdy neopustil a se svými syny trávil maximum času.

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Moderátor je Leoš Mareš se v showbyznysu pohybuje dlouhá desetiletí. Díky tomu je i jeho soukromý život pod drobnohledem veřejnosti. Jednou z nejkontroverznějších kapitol jeho minulosti je rozvod s první manželkou Monikou, s níž měl v té době dva malé syny: Jakuba a Matěje. K tomu se vrátil nejen v třídílném dokumentu, ale nyní se rozhodl některé věci ještě vysvětlit.

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V podcastu Vojty Žižky například čelil otázce, zda by zpětně netlumil své pověstní pracovní tempo, aby mohl být více se syny. „Já jsem byl hodně se svými dětmi,“ nezaváhal s odpovědí jeden z nejznámějších českých moderátorů. „Já vím, z toho dokumentu to tak působí, ale realita byla jiná. Já jsem s dětmi byl nonstop,“ dodal s tím, že nechtěl tvůrcům zasahovat do jejich práce. 

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„Já jsem si kluky pořád bral, takový ten klasický model každý úterý a víkend. To prostě u nás furt bylo, to znamená, že neexistuje doba, kdy já jsem nebyl se svými dětmi,“ trval si na svém Mareš. Ten už v minulosti mluvil o tom, že díky jeho flexibilní práci mohl s dětmi trávit čas i během všedních dnů. 

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V podcastu se vrátil i k rozvodu s první ženou Monikou. V dokumentu zaznělo, že jí záměr rozvést se oznámil v době, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Dle svých slov ale v tu dobu od rodiny rozhodně neodešel. „Moje první žena, v mým nastavení, mého organismu nemohla přivést na svět našeho druhého syna sama,“ řekl Mareš. „Já jsem možná něco řekl, což je v tom dokumentu, ale reálně jsem neodešel. Já jsem se vrátil a normálně jsme fungovali jako rodina. Matěj se narodil, normálně jsem ho vychovával v prvních měsících a ta věc následovala až dlouho potom,“ dodal na svou obhajobu. 

VIDEO: Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš.

Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: podcast Vojty Žižky

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