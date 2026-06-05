Moderátor je Leoš Mareš se v showbyznysu pohybuje dlouhá desetiletí. Díky tomu je i jeho soukromý život pod drobnohledem veřejnosti. Jednou z nejkontroverznějších kapitol jeho minulosti je rozvod s první manželkou Monikou, s níž měl v té době dva malé syny: Jakuba a Matěje. K tomu se vrátil nejen v třídílném dokumentu, ale nyní se rozhodl některé věci ještě vysvětlit.
"Neodešel jsem ve chvíli, kdy byla těhotná," brání se Leoš Mareš největší výčitce minulosti
Rozvod Leoše Mareše s první manželkou Monikou patří dodnes k nejdiskutovanějším kapitolám jeho soukromého života. Po odvysílání dokumentu, ve kterém zaznělo, že rozhodnutí odejít oznámil v době jejího těhotenství, se moderátor rozhodl některé okolnosti uvést na pravou míru. Tvrdí, že rodinu tehdy neopustil a se svými syny trávil maximum času.
V podcastu Vojty Žižky například čelil otázce, zda by zpětně netlumil své pověstní pracovní tempo, aby mohl být více se syny. „Já jsem byl hodně se svými dětmi,“ nezaváhal s odpovědí jeden z nejznámějších českých moderátorů. „Já vím, z toho dokumentu to tak působí, ale realita byla jiná. Já jsem s dětmi byl nonstop,“ dodal s tím, že nechtěl tvůrcům zasahovat do jejich práce.
„Já jsem si kluky pořád bral, takový ten klasický model každý úterý a víkend. To prostě u nás furt bylo, to znamená, že neexistuje doba, kdy já jsem nebyl se svými dětmi,“ trval si na svém Mareš. Ten už v minulosti mluvil o tom, že díky jeho flexibilní práci mohl s dětmi trávit čas i během všedních dnů.
V podcastu se vrátil i k rozvodu s první ženou Monikou. V dokumentu zaznělo, že jí záměr rozvést se oznámil v době, kdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Dle svých slov ale v tu dobu od rodiny rozhodně neodešel. „Moje první žena, v mým nastavení, mého organismu nemohla přivést na svět našeho druhého syna sama,“ řekl Mareš. „Já jsem možná něco řekl, což je v tom dokumentu, ale reálně jsem neodešel. Já jsem se vrátil a normálně jsme fungovali jako rodina. Matěj se narodil, normálně jsem ho vychovával v prvních měsících a ta věc následovala až dlouho potom,“ dodal na svou obhajobu.
VIDEO: Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš.
Zdroj: podcast Vojty Žižky