Olga Lounová se matkou stala až po čtyřicítce, což bylo částečně ovlivněno i tím, že v její rodině nebyla s pozdním mateřstvím špatná zkušenost – její vlastní maminka měla nejmladší sestru Elišku až ve 46 letech.
Neobvyklé gesto Olgy Lounové: Svá zmražená vajíčka by s láskou darovala jiné ženě
Zpěvačka, herečka, milovnice rychlých kol a dnes už i filmová producentka Olga Lounová prožívá jedno z nejšťastnějších období života. Mateřství v ní probudilo nečekanou „ženskou sílu“ a dcery Vivien a Arianne jsou pro ni vším. Přestože si dříve nechala zmrazit vajíčka jako pojistku do budoucna, dnes pro ně vidí jiné využití. Přemýšlí totiž, že by je darovala ženě, která po dítěti marně touží.
Přesto Olga nenechala nic náhodě. Ve svých dvaatřiceti letech si nechala vajíčka zcela pragmaticky zmrazit. „Člověk nikdy neví, co se stane… Prostě tam jsou,“ vysvětluje dnes s odstupem.
V té době totiž ještě netušila, že potká hokejového kouče Jana Kregla a společně vytvoří harmonický pár a později založí rodinu. V souladu s harmonií a v duchu „pozorného rodičovství“ a lásky vychovávají i své dcery.
Klidně je někomu věnuji
Dnes, když je její rodina kompletní a další dítě neplánuje (i když by se mu nebránila), vyvstává otázka, co se zmraženými vajíčky. Olga má jasno.
Pokud by to legislativa a lékařské normy dovolily, neváhala by je darovat jiné ženě. „Vůbec mi není cizí myšlenka, že bych je nějaké ženě, která marně touží po dítěti, darovala,“ přiznává otevřeně a dodává: „Kdyby to šlo, neměla bych s tím problém. Pokud bych tím nějaké ženě udělala radost.“
Mateřství jako zdroj síly
Pro Olgu je téma plodnosti a mateřství velmi emotivní a doslova se v něm našla. Obě dcery stále kojí a neváhá jim poskytnout mléko kdekoliv a kdykoliv. „Nečekala jsem, že to kojení pro mě bude tak vzácná věc a miminko bude mít přednost přede vším,“ říká.