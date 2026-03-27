Už od roku 2019, kdy zorganizovala ve svém tehdejším zaměstnání první sbírku oblečení, se novinářka Nora Fridrichová věnuje pomoci rodinám samoživitelek a samoživitelů. Se svým charitativním projektem Šatník už pomohla tisícům lidí. To by ale nešlo bez podpory veřejnosti, která do Šatníku věnuje své oblečení. Jeden z darů ale vyvolal pěkné pozdvižení.
„Nenoste nám sem ty hady," prosí Nora Fridrichová. Dobrovolnici v její charitě vyděsila užovka
Moderátorka Nora Fridrichová se zajímá nejen o společenské dění, ale intenzivně se věnuje také charitě. V jejím projektu ale došlo k velmi nepříjemnému překvapení.
O dramatické příhodě se Fridrichová rozepsala na svém profilu na Instagramu. „Neuvěříte, co se stalo v Šatníku Tábor, dobrovolnici klepla pepka poté, co na ni mezi darovaným oblečením vykoukla užovka červená! Jmenuje se užovka Žofka, jak jinak, a už je zpátky u své majitelky. Prosíme tudíž dárce, aby nám do Šatníku své hady nevozili, dobrovolnic neomezené množství nemáme," napsala s nadhledem moderátorka. Je jasné, že něco takového se jim stalo poprvé a bezpochyby šlo o nedorozumění.
Nápad na sbírku oblečení pro potřebné se od roku 2019 rozrůstal a v roce 2021 byla v Praze otevřena první pobočka. Od té doby mohou lidé, kteří materiální pomoc potřebují, zavítat do několika provozoven po celé republice. „V pomoci rodinám samoživitelů vidíme hluboký smysl, a to nejen proto, že jich je kolem nás mnoho. Víme, že spojenými silami dokážeme ulehčit lidem od nesnadného osudu, který se může znovu zvrátit v dobrý příběh. Rodiče, je důležité, abyste věděli, že na svoje trable nejste sami!“ říká k tomu Fridrichová.