"Není to tak, že bychom se na někoho vykašlali," říká Anna Slováčková o Patrasové

Přestože má svoji kariéru, je Anna Slováčková stále spojována se svou matkou Dagmar Patrasovou a otcem Felixem Slováčkem. Poté, co utichl rozruch ohledně jejich manželství, je v současnosti aktuálním tématem alkoholismus Patrasové. Naposledy v souvislosti s autonehodou, kterou způsobila v květnu. Zájem médií o rodinné problémy ale Slováčkové vadí.

"Všichni chytrý lidí víme, že když se do toho bulvár neustále motá, ničemu to neprospívá. Myslím si, že to vědí i ti, co o tom píšou. Já chápu, že je to práce těch lidí. Vybrali si ji sami. Myslím, že jsme tedy viděli už dost případů, jak tragicky můžou věci skončit. Mohli by si říct: 'Hele, nechme to, nebudeme to teď chvíli řešit, evidentně tam nějaký problém je a budeme věřit, že se ho někdo snaží vyřešit. Nebudeme každý den volat všem členům rodiny a ptát se na něco a dělat tu situaci tisíckrát horší tím, že do ní uvidí celá republika…'" řekla Slováčková pro iDnes.

Zpěvačka nerozporuje, že její slavná maminka nějaký problém má, nevidí ale žádný důvod, proč veřejně mluvit o tom, jak ho řeší. Zdůraznila však, že to v žádném případě neznamená, že by Patrasovou její rodina odepsala. "Vím, že to ničemu nepomůže, když o tom něco veřejně řeknu. A hlavně nevím, proč bych s tím měla být spojována veřejně. Myslím, že všichni jsme ve veřejném životě jiné osobnosti než pak doma. Mám tyhle rodiče a to ze mě nedělá špatného člověka. Myslím si, že chytrý lidi vědí, že to není rozhodně tak, že bychom se doma všichni na někoho nějakým způsobem vykašlali nebo to neřešili," uzavřela debatu na toto téma.

O tom, že je Dagmar Patrasová závislá na alkoholu, opakovaně mluvil její manžel, saxofonista Felix Slováček. Ten také zdůraznil, že jeho žena si problém odmítá přiznat a hledat nějaké řešení. "Já o jejím problému vím už několik let, deset nebo patnáct. Všichni vidí jenom to, že já jsem ten nejhorší, že se na ni vykašlu. Ale žít s člověkem, který pije, je peklo," řekl například už v roce 2018 pro deník Blesk.