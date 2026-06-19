Letos se televizní diváci mohou těšit na další řadu taneční soutěže StarDance. Tou jako tradičně budou provázet moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. A zejména Eben v posledních letech čelí velké kritice za to, jak hovoří se soutěžícími. Bývá obviňován zejména z toho, že nevhodně komentuje těla přítomných žen. K tomu se nyní rozhodla vyjádřit jeho parťačka Tereza Kostková.
„Není sexista,“ říká Tereza Kostková. Otevřeně hájí Marka Ebena
Moderátor Marek Eben se v posledních letech opakovaně stává terčem kritiky za některé své poznámky ve StarDance. Zatímco část diváků je považuje za nevhodné, jeho dlouholetá moderátorská partnerka Tereza Kostková se ho nyní jednoznačně zastala.
Ta se za Ebena jednoznačně postavila. Podle jejích slov se taková kritika Ebena velmi dotýká. „Samozřejmě, že o tom přemýšlí, a je mi to líto, protože Marka znám a za sebe mohu říci, že jestli někdo absolutně není sexista, tak je to Marek. Vím to opravdu ze soukromí, on by si to v životě nedovolil,“ zastala se kolegy v podcastu Čestmíra Strakatého. „Vím, že ho to musí zraňovat. Nemluvíme o tom nijak do hloubky, ale jsem si zcela jistá, že ho to mrzí,“ říká herečka.
Podle ní velmi záleží na kontextu a momentální situaci v sále, která ale nemusí být pro diváky u televizních obrazovek vždy srozumitelná. „S ním procházím dvacet let společnou existencí. Úplně jinak vnímám jeho slova. Nikdy to neuvidím z kontextu toho diváka zvenku, jak to na něj působí, když nezná toho člověka. Je třeba z jiné generace, z jiného prostředí. Za těch dvacet let prošla společnost dramatickou změnou,“ zamýšlí se Kostková na tom, co bylo dříve, na rozdíl od dneška, přijatelné.
Ona sama prý komplimenty od kolegy přijme ráda. „Pokud mi jde říci, že mi to dneska moc sluší, tak to řekne tak, že mi to dodá sebevědomí. Já jsem z generace žen, která je k sobě spíš kritická. Umím poznat, když je něco špatně. Stačí, když se na vás ten chlap podívá a může třeba i mlčet, ale je to na pár facek ve vteřině. Anebo se podívá tak, že máte pocit, že stálo za to se hezky učesat a že se třeba budu líbit i svému chlapci. Umím tohle rozlišit,“ svěřila se Kostková, podle níž na sobě Eben pracuje. „Pak je tu také otázka toho, jak moc se člověk může změnit, jestli by pak nepřestal být tím Markem, jakého máme rádi,“ uzavírá své zamyšlení.
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Zdroj: podcast Čestmíra Strakatého