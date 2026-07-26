Markéta Konvičková už několik let žije s vážným a velmi vzácným onemocněním. Přesto se snaží, aby její život nebyl definovaný jen léčbou a návštěvami lékařů. Naopak. Kdykoli jí to zdravotní stav dovolí, cestuje, vystupuje, tráví čas s rodinou a plní si přání, která by dříve možná odkládala na později.
„Není čas ztrácet čas.“ Markéta Konvičková si navzdory vážné nemoci plní jeden sen za druhým
Markéta Konvičková se už několik let potýká se vzácným onemocněním, které jí změnilo pohled na život. Místo odkládání plánů proto cestuje, koncertuje a plní si sny, i když mezi krásné chvíle stále vstupuje náročná léčba.
Právě zkušenost s nemocí podle všeho změnila i její pohled na čas. Zpěvačka dnes dává přednost tomu věci skutečně prožít, místo aby čekala na ideální okamžik. Velkou oporou je jí dlouholetý partner Renda, s nímž má dceru Amálku.
Jedním z míst, po kterých Markéta dlouho toužila, bylo řecké Santorini. Původně si ho představovala jako destinaci pro svatební cestu, jenže svatba ani po letech vztahu zatím nepřišla. A tak se rozhodla nečekat.
„Santorini! Jednou jsem sem chtěla jet na líbánky. Po svatbě. Jenže ta je i po 11 letech stále v nedohlednu (ano, stojí to na mně). Takže není čas ztrácet čas a jsme tady,“ napsala před časem Markéta k výletu, který jí udělal velkou radost.
Santorini přitom rozhodně není jedinou cestou, kterou si v posledních letech dopřála. Navštívila například Havaj, francouzskou Riviéru, Španělsko nebo Londýn a splnila si i hudební zážitek v podobě koncertu Bruna Marse. Její aktivní životní tempo je o to výraznější, že se současně dál věnuje léčbě.
Ta s sebou přináší i méně příjemné chvíle. Zpěvačka pravidelně dochází například na vitaminové infuze a injekce, které sama bere jako běžnou součást péče o své tělo.
„Chodím pravidelně na vysoké dávky vitaminu C a včeličku vitaminu D,“ okomentovala nedávno fotografii, na které má zavedenou jehlu v žíle.
Konvičková znovu ukazuje, že se ani přes zdravotní komplikace nechce vzdávat věcí, které jí přinášejí radost. Místo čekání na „někdy“ se snaží využít chvíle, kdy se cítí dobře, a naplnit je cestováním, hudbou a časem s nejbližšími.