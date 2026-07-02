Herec Hynek Čermák se rozhodně nebojí jít proti proudu a říct opravdu to, co si myslí. A podobně upřímný byl i v pořadu Celebrity v autoškole, kde se vyjadřoval nejen k současné politické reprezentaci České republiky, ale třeba k tomu, co si myslí o ostatních řidičích nebo jaký má vztah k fotbalu. A jeho slova se mnohým opravdu nebudou líbit.
„Nenávidím fotbal a nenávidím fotbalový fanoušky,“ říká Hynek Čermák
Hynek Čermák si rozhodně nebral servítky. Oblíbený herec se pustil do řidičů luxusních aut, fanoušků fotbalu i lidí, kteří mu kvůli jeho politickým názorům píší nenávistné zprávy. V otevřeném rozhovoru padla slova o nenávisti, agresi i zkušenostech, které podle něj změnily jeho pohled na některé skupiny lidí.
Přestože Čermák působí drsným dojmem, on sám se popisuje jinak, například má rád klasickou hudbu, poezii a hlavně klid. Logicky mu tak vadí agresivní řidiči. „Ego za volantem roste s typem vozu. Já když vidím audinu nebo BMW, tak se zařadím do pravýho pruhu, zpomalím a nechám ho předjet, protože nikdy nevím, co můžou udělat. Samozřejmě nemůžu všechny házet do jednoho pytle, ale je to taková moje zkušenost. Ale určitě je spousta řidičů těchto vozů, kteří jsou skvělí,“ nebál se říci nahlas kontroverzní názor.
Přitom sám auto jedné z těchto značek vlastnil. Přišel k němu ale dost bizarním způsobem. „Já sám jsem BMW měl. Bylo to 530 combi a bylo to super. Koupil jsem ho v bazaru v Brně, protože mi ujel poslední vlak a já se potřeboval dostat do Prahy. Tak jsem koupil za 100 tisíc BMW a jezdil s ním asi tři roky,“ překvapil netradičním řešením dopravního problému oblíbený herec.
S agresivitou se představitel seriálového Rapla setkává nejen na silnici, ale i v online prostoru. „Lidi mi píšou hnusný zprávy, zřejmě jsou to Motoristi. A i když to beru s nadsázkou, tak si občas musím dávat pauzy. Někdy se těma blbama prostě nezabejvám,“ zmínil se o tom, jak na sociálních sítích čelí nenávisti kvůli svým politickým názorům. „Ti, co mi píšou, tak se děsně věnujou análnímu sexu, neustále jsou tam narážky na anální sex,“ vtipkuje Čermák.
A kromě vymezení se vůči voličům jedné ze stran vládní koalice má velmi odměřený vztah i k další velmi výrazné skupině obyvatel. Svůj názor získal díky pracovním zkušenostem, když v minulosti působil v bezpečnostních službách. „Pracoval jsem jako velitel zásahový jednotky na fotbale, na rizikových zápasech. Od tý doby nenávidím fotbal a nenávidím fotbalový fanoušky. Vidím fotbalovýho fanouška s šálou a odcházím jiným směrem, protože vím, že s těmahle lidma nemá smysl komunikovat,“ stojí si pevně za svým.