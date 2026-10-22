Mezi Jiřím Štěpničkou a jeho synem Jakubem Říhou panovala léta taková nevraživost, jakou si jen málokdo dokáže představit. „Syn je doktor. My se spolu nenávidíme!“ prohlásil kdysi. Když se Jakub v úterý objevil na otcově pohřbu, znovu se připomněla bolestná kapitola jejich rodiny. Pozornost ale budí i něco jiného. Proč se syn slavného herce jmenuje Říha, a ne Štěpnička? Vzhledem k jejich vztahu by člověk mohl čekat ledacos. Pravda je ovšem úplně jinde.
Nenáviděný syn se jmenuje Říha. Jiří Štěpnička prozradil, jak to bylo s příjmením
Jiří Štěpnička a jeho syn Jakub se léta nenáviděli. Teď vychází najevo další zajímavost z jejich rodinného života. Proč se lékař jmenuje Říha, a ne Štěpnička? Důvod byste možná neuhodli.
Za rozdílnými příjmeními nestojí žádná rodinná válka ani otcovo odvržení syna. Vysvětlení je mnohem prostší a Jiří Štěpnička ho kdysi podal s humorem sobě vlastním v rozhovoru pro Deník. Jeho žena si totiž po svatbě ponechala své rodné příjmení Říhová. A děti ho dostaly po ní.
„Mé děti se jmenují Říhovi, protože má žena se tak jmenuje a nechala si po svatbě své dívčí jméno. Celkem logicky, protože já jsem se jmenoval Samec a ona nechtěla být Samcová,“ vysvětlil herec. Právě tady se skrývá důvod, proč jeho syn Jakub, který pracuje jako internista v sanatoriu v Sedlci, nenosí příjmení, pod kterým jeho otec proslul na divadelních prknech i před kamerou.
Jenže ani samotný Jiří Štěpnička se s tímto příjmením nenarodil. Původně byl Jiřím Samcem. V divadelním světě mu však už od dob studií říkali Štěpnička, a to podle jeho maminky, slavné herečky Jiřiny Štěpničkové. Umělecké jméno se tak postupně stalo jeho druhou identitou.
„Začal jsem tedy používat obě jména, a když jsem někde podepisoval smlouvy, podepisoval jsem se vždycky Jiří Samec-Štěpnička. V hereckém světě bylo něco takového běžné,“ vzpomínal. Dlouho mu to procházelo, jenže po sametové revoluci přišla nečekaná rada z rodiny. Jeho dcera Judita, která má právnické vzdělání, ho upozornila, že takové podepisování může být problém.
Herec tehdy nevěděl, jak situaci vyřešit, a obrátil se na dceru. Ta mu poradila, aby si zašel na matriku a požádal o oficiální změnu příjmení. „Tak jsem se ptal, co s tím mám dělat, a poradila mi, ať si dojdu na matriční úřad a požádám o změnu příjmení. Došel jsem si tam,“ popsal Štěpnička.
Z Jiřího Samce se tak stal i úředně Jiří Štěpnička, zatímco jeho děti zůstaly Říhovými. Ačkoli by se vzhledem k dlouholetým sporům mezi otcem a synem nabízelo hledat za rozdílnými jmény další důkaz jejich rozkolu, vysvětlení je mnohem méně dramatické. Rodinná historie se totiž začala psát dávno předtím, než se vztah Jiřího Štěpničky s Jakubem natolik pokazil, že herec o jejich nenávisti mluvil veřejně.