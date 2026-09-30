Manželství Martina a Martiny Preissových prošlo před lety velmi těžkým obdobím. Herec se potýkal s depresemi a závislostí na alkoholu, v určité fázi také s užíváním léků. Situace se vyhrotila do té míry, že syn Viktora Preisse a Jany Preissové dokonce mluvil o sebevraždě. Martina tehdy stála po jeho boku a zároveň se snažila zajistit, aby těžká situace co nejméně dopadla na jejich dva syny Matouše a Šimona. Nyní promluvila o tom, jak to rodina prožívala.
„Nemohla jsem se na něj spolehnout.“ Martina Preissová o chvíli, kdy se vše změnilo
Dlouhé měsíce nebyl doma, vracel se z léčby a pak přišla další recidiva. Martina Preissová tehdy vedle manžela bojovala i za své dva malé syny, kterým byly pouhé čtyři a šest let. Nechtěla, aby viděli nejhorší chvíle svého otce. „Když jsem viděla, že se Martin propadá do stavů, které nebudou příjemné, tak jsem vždycky kolem sebe měla spoustu lidí,“ popisuje náročné období.
Podle hereččiných slov dlouho nebylo jednoduché vůbec rozpoznat, co se s Martinem děje. Jeho problémy totiž nepřišly ze dne na den. „Ten problém, který zažíval můj muž, nemá ostrý začátek ani konec, to se prostě vplíží do života a ty to strašně dlouho nedetekuješ. Vždycky ale přijde něco, co tě na to upozorní,“ popsala Preissová v podcastu Mámy sobě.
Zlom nastal ve chvíli, kdy si uvědomila, že už se na svého partnera nemůže spolehnout ani v péči o jejich dva malé syny. „Pak přišel moment, kdy jsem si uvědomila, že už se na toho partnera nemůžu spolehnout v tom, že se nedokáže postarat o děti. V ten moment jsem věděla, že to musím začít řešit. V tu chvíli to pochopil i ten manžel. Klukům v té době bylo čtyři a šest let.“
„Nastalo období, kdy dlouhé měsíce nebyl doma, protože ty léčby jsou dlouhý a pobytový. Vždycky se vrátil, byla nějaká recidiva a tak dále,“ popsala Martina. Právě opakování léčby a návratů pro ni bylo velmi náročné. Přesto je dnes pyšná především na to, že dokázala jejich syny uchránit před nejhoršími okamžiky. „Ale jsem pyšná na to, že se mi ty kluky podařilo od tohohle odclonit. Oni nikdy nebyli u té akutní fáze.“ Když cítila, že se Martinův stav zhoršuje, dokázala podle svých slov využít pomoc lidí kolem sebe. „Když jsem viděla, že se Martin propadá do stavů, které nebudou příjemné, tak jsem vždycky kolem sebe měla spoustu lidí, kteří byli schopní kluky naložit do auta a odvézt je třeba na týden na hory. A já jsem se mohla soustředit na toho partnera a pomoct mu vyřešit tu akutní situaci.“
Pro malé děti ale samozřejmě nebylo možné Martinovu opakovanou nepřítomnost jen tak přehlédnout. Martina se jim proto snažila situaci vysvětlovat tak, aby jí dokázali porozumět. „Vždycky jsem jim říkala, že tátovi není dobře a je nemocný. Že bude teď tři měsíce v léčebně u paní doktorky, která se mu bude věnovat. Že tam můžeme jet na návštěvu a taky jsme tam velmi často jezdili, aby neztratili ten kontakt.“
O závislosti a duševních nemocech se syny mluví neustále. „O fenoménu závislosti a duševních nemocí s nimi mluvíme dodnes. Jsou v tomhle velmi poučení,“ říká. A právě zkušenost z dětství se podle ní promítá i do jejich vztahu k alkoholu. „Kluci mají k alkoholu velmi distinguovaný vztah. Někdy až ostentativně dávají ve společnosti svých vrstevníků najevo, že oni tedy ne.“ Preissová také prozradila, že to, čím její muž prošel, se do jejich života promítá i nadále. „Máme suchou domácnost. Ani by nebylo příhodné, abych přišla z večírku opilá. Dovedu si představit, že by to manželovi vadilo,“ říká s tím, že ji nikdy ani nenapadlo, že by svého partnera opustila.