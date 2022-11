"Nemám výčitky," říká zpěvák Václav Jelínek po nehodě, při které zemřel člověk

V květnu letošního roku vystupoval zpěvák Václav Jelínek na koncertě moderátora Leoše Mareše. Při návratů domů se střetl jeho vůz s člověkem, který následně zemřel. "Musím přiznat, že nemám ani žádné výčitky. Nebyla to má vina a nemohl jsem to ovlivnit. Naopak jsem udělal maximum pro záchranu toho člověka," prohlásil nyní Jelínek.

Těsně po nehodě si sice spekulovalo, že byl zpěvák pod vlivem alkoholu, protože dechová zkouška ukázala 0,4 promile, následný rozbor krve ale přítomnost alkoholu vyloučil. "Dlouho to trvá, tam se furt čeká na nějaký znalecký posudky… Ale z mé strany, co mi právník řekl, je to uzavřený, já jsem nebyl pod žádným vlivem alkoholu. Je lepší nepít, když člověk řídí, pak se může stát cokoliv, takže doporučuju nepít za volantem. Zlomek vteřiny může změnit život," řekl Blesku zpěvák.

I ve vypjaté situaci Jelínek dokázal zachovat chladnou hlavu a zraněnému chodci poskytoval první pomoc. "Můj táta byl na tom zdravotně špatně a je bez nohou, tomu člověku to také urazilo nohy. Možná proto jsem to zvládal v ten moment, kdy mi tam ležel v krvi," popsal osudnou noc.