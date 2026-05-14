Už několik týdnů hýbe veřejným míněním kauza rodiny Ornelly Koktové poté, co unikly nahrávky, na kterých její partner Josef Kokta sprostě nadává jejich malým dětem. Následně se ještě připomněl seriál Štiky, kde Ornella bije nejstaršího syna. To celé velmi pobouřilo nejen obyčejné lidi, ale i známé osobnosti, v čele s herečkou Veronikou Arichtevou. Ta dokonce vyzvala firmy, na jejichž výrobky dělá Koktová reklamu, aby s ní rozvázaly spolupráci. To se také opravdu stalo a dokonce si na rodinu Koktových posvítil OSPOD. To si ale Ornella nechce nechat líbit.
„Nelži!“ Veronika Arichteva se bránila, Ornella Koktová ale spustila ostrý protiútok
Kauza kolem rodiny Koktových nabírá stále dramatičtější obrátky. Poté, co se do kritiky Ornelly Koktové ostře pustila herečka Veronika Arichteva, přišla explozivní reakce. Influencerka se do herečky tvrdě obula, obvinila ji ze lží a nešetřila ani velmi ostrými slovy. „Ty jsi toho na mě poslala mnohem víc,“ vzkázala veřejně a rozpoutala další kolo mediální války.
Ve svých mediálních vystoupeních jednak omlouvá svou rodinu a zároveň obviňuje ty, kteří ji kritizuji. Arichteva by se nejraději k celé věci už nevracela. „ K ničemu jinému se vyjadřovat nebudu s ohledem na to, že z toho budou jen další články, které jsou zbytečné a pro vaše děti nežádoucí. Ale na nikoho jsem osobně OSPOD neposlala. Tak prosím, nešiř lži,“ napsala v komentáři na Instagramu herečka. Jenže to rozlítilo Koktovou ještě víc.
„Ty jsi toho na mě, bohužel, poslala mnohem víc, tak raději nelži. A články? Vždyť sis z toho udělala vyloženě mediální turné, ale najednou nechceš články?“ narážela na několik rozhovorů, které Arichteva na téma výchovy dětí v poslední době poskytla, včetně hodně skloňovaného v DVTV. „Nepózuješ náhodou na fotkách, kde je hlavním nadpisem jméno mé rodiny? Tak vidíš, ty jsi sice svoje malinký dítě zmlátila pyžamovejma cvočkama a do toho na něj řvala, ale upálit se tady má moje rodina?“ pokračuje Koktová v rozčílené odpovědi a vytahuje incident, který Arichteva sama přiznala, že před lety jednou uhodila svého malého syna Luku.
„Přeju ti, ať najdeš klid v duši, protože to, co jsi způsobila v současnosti mým dětem, normální žena/matka neudělá. Mé děti musely i k psychologovi, kde se řešila čtyři roky stará, vyřešená a milionkrát omluvená věc. Byla jsi se svým synem na výslechu kvůli tvému incidentu? Byla jsi se svým synem u psycholožky rozebírat ten roky starý incident, i pro tebe údajně uzavřený? Kolik lidí tě za to lynčovalo? Kolik lidí vyhlásilo firmám, se kterýma děláš, ať u nich skončíš?“ píše dále Koktová, která na květen přišla o všechny spolupráce a tím pádem i o výraznou část svých příjmů. Vzhledem k tomu, že si nedávno vzala hypotéku na více než 20 milionů, by to mohlo znamenat velký problém.
„Možná si najdi tým na to, jak si poradit sama se sebou a neničit systematicky ostatní rodiny, které si normálně žily v pohodě. Jak by ses cítila v nové škole, na druhém stupni ve 13 letech, když nějaká cizí ženská rozpoutala lynč na tvoji rodinu? Jak by ti bylo? Asi na hovno, viď?“ neodpustila si rýpnutí na závěr Koktová.
Zdroj: Instagram Ornelly Koktové