Nelehký život bývalé tenistky Lucie Šafářové: Strach o zdraví i boj o tenis

Čtyřiatřicetiletá bývalá tenisová hvězda Lucie Šafářová se tento pátek 1. října objeví v novém dílu pořadu České televize s názvem 13. komnata. Ačkoliv je nyní život bývalé tenistky plný radostných okamžiků díky její nové rodině, dříve se potýkala s četnými zdravotními problémy, které mohly zničit nejen její sportovní sen.

Šafářová s tenisem začala v pouhých třech letech a od té doby se jejím druhým domovem staly tenisové kurty. Inspirací pro ni byla starší sestra Veronika, která tenis hrála od deseti let. Česko poprvé reprezentovala na mistrovství světa kategorie do 14 let. V tomto věku se také objevil její první velký zdravotní problém způsobený jednostranným přetěžováním páteře, který byl podle slov její maminky následkem toho, že během jednoho roku vyrostla skoro o dvacet centimetrů.

Lékaři jí doporučovali s tenisem skončit, protože jí hrozily trvalé následky. Šafářová se však sportu nevzdala a do okruhu WTA Tour vstoupila v lednu 2005 v osmnácti letech. V květnu téhož roku získala premiérový titul, v červnu pak pronikla do první stovky světového žebříčku, přičemž na konci roku už figurovala na 50. místě. Raketový start a postup jen zúročily to, že tenis byl od dětství její největší vášní.

"Nejhorší bylo, když jsem měla před juniorským Wimbledonem a během tréninku s trenérem při jednom úderu jsem si tak zablokovala páteř, že jsem se už nemohla pohnout," přiznala bývalá tenistka, která pomoc našla především v lyengarově józe. Tato jóga klade větší důraz na delší udržení jednotlivých cvičebních postojů.

Nynější manželka hokejisty Tomáš Plekance získala za svou kariéru sedm titulů ve dvouhře a patnáct ve čtyřhře, přičemž pětkrát vyhrála ve čtyřhře nejprestižnější turnaje okruhu, tak zvané Grand Slamy. Na Letních olympijských hrách v Riu de Janeiru 2016 získala v ženské čtyřhře spolu s Barborou Strýcovou bronzovou medaili a pětkrát byla členkou vítězného týmu Fed Cupu.

Nejlepší tenisovou sezonu zaznamenala v roce 2015, kdy v žebříčku dvouhry skončila na pátém místě. Ve čtyřhře byla šest týdnů nejlepší hráčkou světa. Po velkém úspěchu však přišly i velké zdravotní problémy, byla například hospitalizována kvůli bakteriální infekci. Trable se zdravím Šafářovou sužovaly až do konce profesionální kariéry.

"Jednou ráno jsem se probudila a měla jsem obrovsky nateklé zápěstí a nemohla jsem vůbec hrát. Ty bolesti se stupňovaly a stupňovaly. Byly na různých kloubech větší a větší, až jsem skončila doma, kde jsem ležela v posteli a prostě jsem nemohla chodit," svěřila se bývalá jednička ve čtyřhře, která má predispozice k bakteriálním zánětům.

Konec kariéry

"Toho stresu a cestování už bylo opravdu hodně. Chci jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější. Chci končit hezky a teď je pravý čas. Dosáhla jsem hodně věcí, myslím si, že můžu být spokojená. Chci se vyhnout tomu, abych hrála menší turnaje a kvalifikace. To by bylo trápení a cítím, že by to tak být nemělo," vyjádřila se podle Aktuálně.cz na tiskové konferenci Šafářová před Australian Open 2018.

Ačkoliv konec kariéry oznámila již v listopadu roku 2018, oficiálně se s tenisovým světem rozloučila až 29. května roku 2019 na pařížském centrálním kurtu Phillipa Chatriera. Od pořadatelů turnaje dostala podle Aktuálně.cz zasklený vzorek antuky, na které v roce 2015 došla až do finále French Open.

Osobní život

Pro odchod se nerozhodla jen ze zdravotních důvodů. Šafářová se začala více věnovat svému osobnímu životu. Od roku 2018 žije s hokejistou Tomášem Plekancem, se kterým v prosinci roku 2019 přivítali na světě dceru Leontýnku. Známý pár se v prosinci roku 2020 zasnoubil, letos v září uspořádali svatbu, kde nechyběli jejich příbuzní, přátelé a kolegové.