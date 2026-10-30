Podnikatelka Nela Slováková hledá hospodyni. Když si ale člověk přečte její požadavky, může snadno nabýt dojmu, že nehledá jen někoho na úklid domácnosti, ale spíš služku, která bude k dispozici téměř kdykoliv. Influencerka totiž od případné nové posily očekává značnou časovou flexibilitu a také ochotu pomáhat nejen v domácnosti, ale i v její firmě Neonky.
Nela Slováková hledá hospodyni. Její požadavky ale připomínají spíš služku
Hledá hospodyni, nebo otroka, který jí bude k dispozici od rána do večera? Nela Slováková zveřejnila pracovní nabídku, která vyvolala pořádný rozruch. Někteří lidé mají jasno – takové požadavky už prý připomínají spíš hledání služky.
Nela zveřejnila pracovní nabídku, ve které popisuje poměrně širokou náplň práce. Vybranou uchazečku čeká úklid, praní, žehlení, nákupy i další pochůzky. K tomu se přidává pomoc s chodem firmy. A to všechno na plný úvazek. Pracovní doba přitom nemá být úplně běžná. Zájemkyně musí počítat s večery, víkendy a především s tím, že si svůj čas nebude moci příliš plánovat. „Pozici nelze kombinovat se studiem ani s jinými pravidelnými závazky, které by omezovaly vaši dostupnost,“ stojí přímo v inzerátu.
Slováková navíc otevřeně přiznává, že na práci má vysoké nároky. „Na práci jsem náročná, striktní a do svého života si nechci vzít nikoho, kdo by mohl narušit to, co jsem za dlouhá léta vybudovala,“ vzkazuje potenciálním uchazečkám. Požaduje také řidičský průkaz, čistý trestní rejstřík, diskrétnost a odolnost vůči stresu. Na oplátku slibuje dlouhodobou spolupráci, odměnu odpovídající pracovnímu vytížení a pravidelné bonusy. Konkrétní částku ale v nabídce neuvádí.
A právě kombinace požadavků a nejasné odměny některé lidi pořádně nadzvedla. „Milá Nelo, Vy hledáte služku? Zřejmě jste si spletla století,“ reagovala jedna z komentujících. Další komentující byl ještě stručnější: „Já bych to zkrátil na: HLEDÁM OTROKA.“ Jiní upozorňovali především na to, že absolutní časová flexibilita může v praxi znamenat, že zaměstnankyně nebude mít skoro žádný vlastní život. „Ta absolutní časová flexibilita se rozumí to, že člověk je poskok, který vlastně nikdy neví, kdy bude muset vytáhnout do boje,“ napsal jeden z kritiků.
Ozvaly se i ženy, které by sice o práci v domácnosti za určitých podmínek zájem měly, ale u Slovákové by si ji prý rozmyslely. Jedna z komentujících uvedla, že ji úklid baví, jenže jako hospodyně u influencerky by pracovat nechtěla. Obává se totiž, že by se s ní zacházelo jako s rohožkou. Další komentář shrnul náladu části diskutujících slovy: „Šílená doba. Samé nároky, nic, co by člověka motivovalo Vám vůbec napsat. Za mne do tohohle může jít jen někdo, kdo si neváží sebe sama.“
Nela přitom zájemkyním doporučuje, aby si nabídku pořádně přečetly, než jí napíší. „Dvakrát měř a jednou řež. Tím myslím, raději si to dvakrát přečtěte a až potom pište e-mail,“ upozornila. A přidala i poněkud odrazující otázku: „Opravdu si myslíte, že hledám právě vás?“ Její záměr je zřejmě najít člověka, na kterého se bude moci spolehnout, forma jakou to podala ale není zrovna šťastná.