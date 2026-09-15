Nela Slováková a Radek Roušal procházejí náročným obdobím. Zatímco podnikatelka rozjíždí nový prostor pro své podnikání, její partner se naplno věnuje MMA a oba přiznávají, že toho na ně bylo v posledních měsících až příliš. Hádky mezi nimi jsou podle Nely tak časté a vyhrocené, že si oba začali připadat, jako by vedle sebe už jen přežívali. „Oba vedle sebe přežíváme,“ přiznala otevřeně.
Nela Slováková a Radek Roušal přiznali krizi. „Oba vedle sebe přežíváme“
Místo romantiky mají poslední týdny plné hádek, únavy a nervů. Nela Slováková otevřeně přiznala, že s Radkem Roušalem prožívají jedno z nejhorších období svého vztahu. A její partner teď dokonce veřejně přiznal, že si na ní vybíjel vlastní frustraci.
Nela zároveň popsala, že má pocit, že se neustále snaží pomáhat ostatním, sama už ale jede z posledních sil. „Znáte to, že vždycky všechno odnesou ti nejbližší. Neříkám, že to někdy nepraktikuju i já, že jsem protivná na ostatní… Jsou věci, které člověk nějak řekne a nemyslí je tak, říct by je nechtěl, ale v ten moment to toho druhýho se*e, bolí, je mu to líto,“ svěřila se na Instagramu. Přiznala také, že někdy zatouží jednoduše všechno nechat být. „Na loď chci, doprostřed moře a nikoho nevidět a poslouchat ryby,“ popsala svou představu dokonalého úniku. Místo toho ji ale čekají každodenní povinnosti.
Do náročné situace se podle ní promítá také pracovní vytížení obou. „Teď se s Radkem strašně dohadujeme, a to tak, až je nám to oběma hrozně líto. On jede extrémní bomby… A já už jedu půl roku extrémní bomby s Neonkami a s tím novým prostorem,“ vysvětlila v podcastu MMA Letem světem Nela. Bouřlivé období přitom podle ní netrvá jen pár dní. Jejich problémy se naplno rozjely zhruba před dvěma měsíci.
„Nedávno jsem byla v lese, seděla jsem a rozbrečela jsem se,“ popsala Nela svou bezmoc. Radek následně otevřeně přiznal, že za jejím trápením stál mimo jiné i on. „Měla se mnou takové krušné období. Nebyly to týdny, ale byly to možná měsíce. Byl jsem hnusnej, protivnej, přetrénovanej a rozbitej. Vylíval jsem si to skoro na ní a ona pořád jenom držela a držela,“ řekl zápasník ve videu, které uveřejnil na svém profilu na sociálních sítích.
A právě své partnerce se nyní rozhodl veřejně omluvit. „Má toho hodně, otvírá Neonky, má brutální byznys a řešila moje nálady. Tímhle se chci veřejně omluvit. Omluvil jsem se jí a ještě se jí budu omlouvat hodněkrát. Každý den. Lásko, promiň, miluji tě, ať to tady všichni vědí. Zvládla jsi to statečně, všechno. Spolu až ke hvězdám,“ vzkázal Nele. Přestože tedy jejich vztah nyní prochází pořádně turbulentním obdobím, z jeho slov je patrné, že o svou partnerku nechce přijít a oba se se situací snaží nějak poprat.