Nela Boudová má po svém boku nového muže a podle vlastních slov je šťastná. Jeho identitu si však zatím nechává pro sebe. „Partnera po svém boku mám, ale neprozradím ho. Jsem momentálně šťastná i zamilovaná,“ řekla Blesku. Nová láska přichází po vztahu s novinářem Janem Tunou, s nímž tvořila pár od roku 2021. Jejich rozchod potvrdila herečka letos v lednu, kdy na sociálních sítích zveřejnila zamyšlení o konci toxického vztahu.
Nela Boudová je znovu zamilovaná. Po vztahu s Tunou ale nového muže tají
Ještě před několika měsíci mluvila Nela Boudová o tom, proč není dobré hned po rozchodu hledat novou lásku. Dnes už je ale všechno jinak. Herečka přiznala, že má nového partnera a je zamilovaná. Vztah s Janem Tunou, s nímž strávila zhruba pět let, je podle ní dávnou minulostí.
„Když je žena dlouho v toxickém vztahu, ticho po rozchodu může působit děsivě. Chybí chaos, na který si zvykla. Chybí napětí. Emoční horská dráha,“ napsala tehdy. Ve svém příspěvku zároveň připomněla, že samota nemusí být prázdná ani děsivá. „Jenže to ticho není prázdno. Je to detox. Prostor, kde se žena pomalu vrací sama k sobě,“ pokračovala. A přidala i myšlenku, která tehdy působila jako jasný vzkaz všem, kdo po rozchodu okamžitě hledají nový vztah: „Skutečné uzdravení nezačíná novým vztahem. Začíná ve chvíli, kdy se přestane utíkat před tichem.“
Boudová tehdy zároveň upozornila, že její rozchod není čerstvou záležitostí. Když jí jedna z diskutujících popřála hodně sil a napsala, že vztah musel být bolestivý, herečka se ohradila proti tomu, jak lidé situaci hodnotí. „Prosím, nehodnoťte… Vím, že jste to myslela hezky, ale tohle je opravdu zbytečné,“ reagovala. A dodala: „A není to konečně, ale už hodně dlouhou dobu.“ Na další podporu pak odpověděla stručně: „Vše je už dávno za mnou.“ Už tehdy tedy naznačovala, že se s koncem vztahu vyrovnala a nechce, aby ji okolí litovalo.
Samotný vztah s Tunou přitom nebyl podle dřívějších vyjádření vždy poklidný. Už v roce 2023 Boudová přiznala, že se spolu učí fungovat, a dvojice navíc nikdy nesdílela společnou domácnost. Po lednovém příspěvku se k situaci vyjádřil také Tuna. Pro Blesk uvedl, že své soukromí komentovat nechce, a zdůraznil, že příspěvek své bývalé partnerky vnímal také jako součást její koučovací práce. Samotný vztah ani jeho průběh podrobně nerozebíral.
Nyní se zdá, že herečka skutečně obrátila list. Po období, kdy zdůrazňovala potřebu vrátit se sama k sobě, přiznala novou lásku. Kdo je muž, který ji nyní doprovází, ale zůstává tajemstvím. Boudová tak dává najevo, že o štěstí se podělit chce, detaily svého soukromí si však hodlá nechat pro sebe.