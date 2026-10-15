Přeskočit na obsah
16. 10. Havel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nela Boudová je znovu zamilovaná. Po vztahu s Tunou ale nového muže tají

Nela Boudová
Nela BoudováFoto: HerminaPress
Nela Boudová
Nela BoudováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě před několika měsíci mluvila Nela Boudová o tom, proč není dobré hned po rozchodu hledat novou lásku. Dnes už je ale všechno jinak. Herečka přiznala, že má nového partnera a je zamilovaná. Vztah s Janem Tunou, s nímž strávila zhruba pět let, je podle ní dávnou minulostí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Nela Boudová má po svém boku nového muže a podle vlastních slov je šťastná. Jeho identitu si však zatím nechává pro sebe. „Partnera po svém boku mám, ale neprozradím ho. Jsem momentálně šťastná i zamilovaná,“ řekla Blesku. Nová láska přichází po vztahu s novinářem Janem Tunou, s nímž tvořila pár od roku 2021. Jejich rozchod potvrdila herečka letos v lednu, kdy na sociálních sítích zveřejnila zamyšlení o konci toxického vztahu.

Související

„Když je žena dlouho v toxickém vztahu, ticho po rozchodu může působit děsivě. Chybí chaos, na který si zvykla. Chybí napětí. Emoční horská dráha,“ napsala tehdy. Ve svém příspěvku zároveň připomněla, že samota nemusí být prázdná ani děsivá. „Jenže to ticho není prázdno. Je to detox. Prostor, kde se žena pomalu vrací sama k sobě,“ pokračovala. A přidala i myšlenku, která tehdy působila jako jasný vzkaz všem, kdo po rozchodu okamžitě hledají nový vztah: „Skutečné uzdravení nezačíná novým vztahem. Začíná ve chvíli, kdy se přestane utíkat před tichem.“

Reklama
Reklama

Boudová tehdy zároveň upozornila, že její rozchod není čerstvou záležitostí. Když jí jedna z diskutujících popřála hodně sil a napsala, že vztah musel být bolestivý, herečka se ohradila proti tomu, jak lidé situaci hodnotí. „Prosím, nehodnoťte Vím, že jste to myslela hezky, ale tohle je opravdu zbytečné,“ reagovala. A dodala: „A není to konečně, ale už hodně dlouhou dobu.“ Na další podporu pak odpověděla stručně: „Vše je už dávno za mnou.“ Už tehdy tedy naznačovala, že se s koncem vztahu vyrovnala a nechce, aby ji okolí litovalo.

Související

Samotný vztah s Tunou přitom nebyl podle dřívějších vyjádření vždy poklidný. Už v roce 2023 Boudová přiznala, že se spolu učí fungovat, a dvojice navíc nikdy nesdílela společnou domácnost. Po lednovém příspěvku se k situaci vyjádřil také Tuna. Pro Blesk uvedl, že své soukromí komentovat nechce, a zdůraznil, že příspěvek své bývalé partnerky vnímal také jako součást její koučovací práce. Samotný vztah ani jeho průběh podrobně nerozebíral.

Související

Nyní se zdá, že herečka skutečně obrátila list. Po období, kdy zdůrazňovala potřebu vrátit se sama k sobě, přiznala novou lásku. Kdo je muž, který ji nyní doprovází, ale zůstává tajemstvím. Boudová tak dává najevo, že o štěstí se podělit chce, detaily svého soukromí si však hodlá nechat pro sebe.

VIDEO: Kolik zubů je potřeba k účasti ve Zrádcích, Tuňákův tajný honorář a vyspoilovaný vítěz třetí série

První host Prskavek a rovnou Jan Tuna. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková vyzvídají pikantnosti Zrádců, počítají kousance z Křivoklátu a zjišťují, proč člověk věří blondýně víc než vlastnímu úsudku. A když jedna plus jedna přestane být dva, nastupuje tarot. Nevěřte nikomu. A ničemu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama