Felix Slováček zažil v pátek ráno nepříjemné překvapení. Z médií se dozvěděl o situaci, při níž se jeho manželka Dagmar Patrasová podle svědků bez klíčů pokoušela dostat na pozemek jejich domu a nakonec měla přelézt plot. Zatímco samotné podobné momenty už pro hudebníka podle jeho slov nejsou úplnou novinkou, tentokrát ho výrazně znepokojilo především to, že se informace o způsobu, jakým se lze na pozemek dostat, dostala na veřejnost.
„Někdo by to mohl brát jako návod pro zloděje,“ zuří Slováček nad počínáním Dády
Dagmar Patrasová se znovu ocitla v centru pozornosti kvůli nečekané situaci před vlastním domem. Zatímco ona se měla bez klíčů dostávat na pozemek přes plot, Felix Slováček se o všem dozvěděl až z médií a tentokrát ho nejvíc znepokojilo, že incident podle něj odhalil slabé místo v zabezpečení domu.
Podle svědectví, které zveřejnil Blesk.cz, se Patrasová před domem nějakou dobu snažila najít cestu dovnitř. „Několik minut se hrabala v kabelce a špačkovala u toho na celou ulici. Vylezla na ni (zídku), pevně se chytila planěk, vysoukala se nahoru a převalila se i s kabelkou dovnitř na zahradu,“ popsal situaci informátor webu.
Slováček přiznal, že se o celé věci nedozvěděl od lidí z okolí, ale až z médií. A právě to ho rozladilo. „Tentokrát mi nikdo ze sousedů nezavolal, dozvěděl jsem se to až z médií. A ještě jsem pořádně naštvaný, že to je v novinách. Někdo by to mohl brát jako návod pro zloděje, že se dá snadno dostat do domu,“ řekl eXtra.cz.
Největší problém tak podle něj tentokrát nepředstavovala pouze samotná situace s manželkou, ale i otázka bezpečnosti domu. „Zabezpečení domu samozřejmě máme a skoro pořád tam navíc někdo je. Však tam máme dvě firmy a zaměstnance. Ale i tak to vnímám jako velký problém,“ vysvětlil.
Ani jemu samotnému přitom nebylo zprvu úplně jasné, jak se Patrasová nakonec dostala dovnitř. „Vlastně ani nevím, jak se Dáda dostala domů bez klíčů, ale asi přelezla plot na zahradu, pak jí někdo z našich lidí otevřel, když zaklepala na okno v agentuře,“ přemítal Slováček.
Událost tak znovu upozornila na složité období, kterým manželé v posledních letech procházejí. Slováček přitom dal najevo, že podobné situace nevnímá jen jako nepříjemnou rodinnou epizodu, ale tentokrát především jako věc, která může mít širší bezpečnostní důsledky.