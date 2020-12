Letošní rok zamíchal žebříčky. Která herečka si v roce 2020 vydělala nejvíc?

Herečka Scarlett Johanssonová, která se minulý rok umístila na první příčce žebříčku, to tento rok nedotáhla ani do první desítky. Nejvýdělečnější herečkou roku 2020 se stala hvězda seriálu Taková moderní rodinka Sofia Vergarová, na druhé příčce se umístila Angelina Jolie a na třetí "Wonder Woman" Gal Gadotová.

Deset nejvýdělečnějších hereček podle magazínu Forbes vydělalo dohromady 254 milionů dolarů během dvanácti měsíců, počítaných do konce června tohoto roku. Je třeba dodat, že i když se Hollywood pomalu snaží o platovou rovnost, mužští herečtí kolegové si vydělali dohromady 545,5 milionu dolarů.

