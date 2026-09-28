Přeskočit na obsah
29. 9. Michal
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nejtěžší rozloučení Václava Neckáře. Na svátek svatého Václava uložil syna do hrobu

Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Zobrazit
14 fotografií
Pohřeb Václava Neckáře jr. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Václav Neckář prožil velmi bolestný den. Přesně měsíc poté, co zemřel jeho jediný syn Václav, se s ním zpěvák naposledy rozloučil na jednom z pražských hřbitovů. Symbolicky se tak stalo 28. září, na svátek svatého Václava. Spolu se synovými ostatky byly do rodinného hrobu uloženy také ostatky Neckářovy manželky Jaroslavy.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Na hřbitov dorazil zpěvák už kolem jedenácté hodiny. Místo bylo předem připravené včetně nové kamenné desky se jmény vyvedenými zlatým písmem. O hodinu později začalo komorní poslední rozloučení, kterého se účastnili nejbližší příbuzní a několik přátel.

Související

Obřad vedl rodinný přítel, farář David Frýdl. Nechyběl ani Neckářův bratr Jan a přibližně desítka dalších hostů. Celé rozloučení mělo velmi klidný a důstojný průběh, který doprovázela hudba a zpěv.

Pro Václava Neckáře šlo o mimořádně těžký okamžik. Jeho jediný syn Václav zemřel 24. srpna 2026 ve věku 52 let. Právě o měsíc později tak zpěvák dokončil poslední část rozloučení a nechal urnu uložit do rodinného hrobu.

Reklama
Reklama

Zároveň byly na stejné místo uloženy také ostatky jeho manželky Jaroslavy Neckářové, rozené Žlábkové, která zemřela v prosinci 2015. Její urna čekala na uložení dlouhých jedenáct let.

Související

Svátek svatého Václava tak letos pro Neckářovu rodinu získal velmi osobní a bolestný význam. V úzkém kruhu nejbližších se zpěvák rozloučil se dvěma lidmi, kteří patřili k nejdůležitějším v jeho životě.

Václav mladší přitom nebyl jen synem slavného zpěváka

Pohyboval se také kolem hudby, věnoval se elektronické scéně, působil pod pseudonymem VeNa a pracoval jako zvukař. Otci výrazně pomohl po mozkové mrtvici v roce 2002, kdy Neckáře čekal dlouhý návrat na pódia. Právě syn mu tehdy mimo jiné připravil speciální zařízení, z něhož mohl při vystoupeních číst texty, a jako zvukař se podílel i na několika jeho nahrávkách

Silné rodinné pouto spojovalo Neckáře také s manželkou Jaroslavou. Bývalá primabalerína a taneční pedagožka zemřela v prosinci 2015 po dlouhodobých zdravotních problémech. S Neckářem byli manželé od roku 1974 a společně prožili více než čtyři desetiletí. Jaroslava měla vlastní výraznou taneční kariéru, působila mimo jiné v Plzni, ve Výmaru, v berlínské Komische Oper, Baletu Praha nebo Laterně magice. Její ostatky tak nyní spočinuly na stejném místě jako ostatky jejich jediného syna.

Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Pohřeb Václava Neckáře jr.
Zobrazit
14 fotografií

Zdroj: Blesk.cz, iDNES.cz, CNN Prima News

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama