Na hřbitov dorazil zpěvák už kolem jedenácté hodiny. Místo bylo předem připravené včetně nové kamenné desky se jmény vyvedenými zlatým písmem. O hodinu později začalo komorní poslední rozloučení, kterého se účastnili nejbližší příbuzní a několik přátel.
Nejtěžší rozloučení Václava Neckáře. Na svátek svatého Václava uložil syna do hrobu
Václav Neckář prožil velmi bolestný den. Přesně měsíc poté, co zemřel jeho jediný syn Václav, se s ním zpěvák naposledy rozloučil na jednom z pražských hřbitovů. Symbolicky se tak stalo 28. září, na svátek svatého Václava. Spolu se synovými ostatky byly do rodinného hrobu uloženy také ostatky Neckářovy manželky Jaroslavy.
Obřad vedl rodinný přítel, farář David Frýdl. Nechyběl ani Neckářův bratr Jan a přibližně desítka dalších hostů. Celé rozloučení mělo velmi klidný a důstojný průběh, který doprovázela hudba a zpěv.
Pro Václava Neckáře šlo o mimořádně těžký okamžik. Jeho jediný syn Václav zemřel 24. srpna 2026 ve věku 52 let. Právě o měsíc později tak zpěvák dokončil poslední část rozloučení a nechal urnu uložit do rodinného hrobu.
Zároveň byly na stejné místo uloženy také ostatky jeho manželky Jaroslavy Neckářové, rozené Žlábkové, která zemřela v prosinci 2015. Její urna čekala na uložení dlouhých jedenáct let.
Svátek svatého Václava tak letos pro Neckářovu rodinu získal velmi osobní a bolestný význam. V úzkém kruhu nejbližších se zpěvák rozloučil se dvěma lidmi, kteří patřili k nejdůležitějším v jeho životě.
Václav mladší přitom nebyl jen synem slavného zpěváka
Pohyboval se také kolem hudby, věnoval se elektronické scéně, působil pod pseudonymem VeNa a pracoval jako zvukař. Otci výrazně pomohl po mozkové mrtvici v roce 2002, kdy Neckáře čekal dlouhý návrat na pódia. Právě syn mu tehdy mimo jiné připravil speciální zařízení, z něhož mohl při vystoupeních číst texty, a jako zvukař se podílel i na několika jeho nahrávkách
Silné rodinné pouto spojovalo Neckáře také s manželkou Jaroslavou. Bývalá primabalerína a taneční pedagožka zemřela v prosinci 2015 po dlouhodobých zdravotních problémech. S Neckářem byli manželé od roku 1974 a společně prožili více než čtyři desetiletí. Jaroslava měla vlastní výraznou taneční kariéru, působila mimo jiné v Plzni, ve Výmaru, v berlínské Komische Oper, Baletu Praha nebo Laterně magice. Její ostatky tak nyní spočinuly na stejném místě jako ostatky jejich jediného syna.