18. 3.
Reklama
Reklama
Reklama

"Nejsem žádná zapšklá ženská a z věku si nic nedělám," říká oslavenkyně Mahulena Bočanová

Mahulena BočanováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Lucie, postrach ulice, Kouzelný měšec, seriály Letiště, Vyprávěj a Ordinace v růžové zahradě. Od svých osmi let ztvárnila Mahulena Bočanová desítky filmových i televizních rolí, na prvním místě je v jejím životě ale dcera Marina, která trpí lehkou formou autismu.

Herečka Mahulena Bočanová se na televizních obrazovkách objevila už v osmi letech v seriálu Chalupáři a v dalších oblíbených seriálech a snímcích, jako byl Pan Tau nebo Lucie, postrach ulice. Na dětské herecké úspěchy plynně navázala, vystudovala hereckou konzervatoř a zahrála si například v seriálech Letiště, Vyprávěj nebo Modrý kód. Herečka, kterou můžete na televizních obrazovkách vídat v seriálu Ordinace v růžové zahradě, slaví 18. března 59. narozeniny.

Reklama
Herectví jí bylo jedno

Mahulena Bočanová
Mahulena BočanováFoto: ČTK

Bočanová se narodila v Praze a už od tří let účinkovala v reklamních spotech a tančila balet. První dětské role na sebe nenechaly dlouho čekat a Mahulena si zahrála v pohádkách Lucie, postrach ulice, A zase ta Lucie. O rok později se objevila v menších rolích v seriálech Vlak dětství a naděje a Bylo nás šest. Hraní mi bylo tehdy úplně jedno, protože jsem byla dítě a vůbec jsem si to neuvědomovala. To, že dělám povolání, které je výjimečné, mi začalo docházet až na škole, na konzervatoři. Když mě vzali do angažmá do Národního divadla. To mi bylo asi dvaadvacet let, řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama