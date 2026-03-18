Herečka Mahulena Bočanová se na televizních obrazovkách objevila už v osmi letech v seriálu Chalupáři a v dalších oblíbených seriálech a snímcích, jako byl Pan Tau nebo Lucie, postrach ulice. Na dětské herecké úspěchy plynně navázala, vystudovala hereckou konzervatoř a zahrála si například v seriálech Letiště, Vyprávěj nebo Modrý kód. Herečka, kterou můžete na televizních obrazovkách vídat v seriálu Ordinace v růžové zahradě, slaví 18. března 59. narozeniny.
"Nejsem žádná zapšklá ženská a z věku si nic nedělám," říká oslavenkyně Mahulena Bočanová
Lucie, postrach ulice, Kouzelný měšec, seriály Letiště, Vyprávěj a Ordinace v růžové zahradě. Od svých osmi let ztvárnila Mahulena Bočanová desítky filmových i televizních rolí, na prvním místě je v jejím životě ale dcera Marina, která trpí lehkou formou autismu.
Herectví jí bylo jedno
Bočanová se narodila v Praze a už od tří let účinkovala v reklamních spotech a tančila balet. První dětské role na sebe nenechaly dlouho čekat a Mahulena si zahrála v pohádkách Lucie, postrach ulice, A zase ta Lucie. O rok později se objevila v menších rolích v seriálech Vlak dětství a naděje a Bylo nás šest. „Hraní mi bylo tehdy úplně jedno, protože jsem byla dítě a vůbec jsem si to neuvědomovala. To, že dělám povolání, které je výjimečné, mi začalo docházet až na škole, na konzervatoři. Když mě vzali do angažmá do Národního divadla. To mi bylo asi dvaadvacet let,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.cz.
Odmítla hodně velkých rolí
Mezi její výraznější role patřila postava Brany ve zfilmované povídce Ivana Olbrachta Golet v údolí, postava Ježibaby v pohádce Kouzelný měšec a role královny v pohádce Pták Ohnivák. Role si vybírá podle jejich časové náročnosti, protože žije sama s dcerou, která kvůli lehké formě autismu potřebuje neustálý dozor. V rozhovoru řekla, že z toho důvodu musela odmítnout už hodně velkých rolí. „Nemůžu si dovolit být denně ve studiu a večer ještě hrát divadlo. Situace je to složitá, ale nedá se nic dělat. Dcera pro mě vždycky byla, je a bude samozřejmě na prvním místě.“
Rodinná pouta a Vyprávěj
Zahrála si také v seriálu Letiště, Rodinná pouta nebo Vyprávěj. Bočanová je podle svých slov "hodná holka" a největší výzvou bylo pro ni zahrát hloupou a chamtivou Růženu Mazalovou ze seriálu Mazalové. Podobné pocity zažívala také v roli protivné Miládky v seriálu Vyprávěj.
Postelová scéna s Vojtou Dykem
Z natáčení seriálu Letiště je její nejsilnější vzpomínkou postelová scéna se zpěvákem a hercem Vojtou Dykem. „Ten u toho evidentně dost trpěl. Byl až dojemně plachý a styděl se. Pod peřinou mu nervozitou strašně bušilo srdce, což jsem dost silně vnímala, protože jsem mu v té scéně spala na hrudi. Tenkrát jsem si říkala, že je to takový roztomilý kolohnát a že se mu v profesi určitě bude dařit. A nespletla jsem se,“ řekla v rozhovoru.
StarDance
V roce 2006 se zúčastnila televizní show StarDance …když hvězdy tančí a v roce 2007 se v ní objevila už jako porotkyně. O jejím vyřazení ze soutěže nerozhodli diváci, ale zranění jejího partnera Jaroslava Kuneše. Své vyřazení nesli statečně a Bočanová tehdy řekla, že by s jiným partnerem tančit nechtěla.
Ordinace v růžové zahradě a Modrý kód
Bočanová se objevila v seriálu Modrý kód a od ledna minulého roku ztvárňuje lékařku Darinu, bývalou manželku Leoše Máry a matku Patrika Máry, v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Do toho nastoupila po roční pauze, kterou trávila doma s dcerou. "Do práce chodím odpočívat, protože výchova dcery je trošičku náročná. Těším se na každé natáčení a jsem ráda, že pracuji s lidmi, kteří nejsou konfliktní, a je tu pohoda. To je pro mě nejdůležitější," svěřila se herečka v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.
Jejím domovem je divadlo
S televizní obrazovkou je čtyřiapadesátiletá herečka spjatá od útlého dětství. Říká ale, že její rodinou a domovem je divadlo – konkrétně Činoherní klub, ve kterém působí více než třicet let. Zavzpomínala, jaké to bylo, když jí dal kompliment herec Petr Čepek. „Jednou za mnou po zkoušce přišel a řekl mi: ‚Hele, mladá, jednou přijde doba, kdy s tím herectvím budeš chtít seknout, ale nedělej to! Byla by to škoda.‘ Tehdy se mi rozbušilo srdce jako blázen, byla to od něj obrovská pochvala.“
Dabing a moderování
Bočanová se také věnuje dabingu a moderování. Její hlas můžete slyšet ve filmech Karlík a továrna na čokoládu, Roboti, Zamilovaný profesor 2 nebo Zorro: Tajemná tvář. Jako moderátorka uváděla pořad televize Prima Top 10.
Má za sebou dvě manželství
Herečka má za sebou dvě manželství a v rozhovoru přiznala, že jí nejvíc chybí obě tchyně. „Nechci se rouhat, ale byla jsem dvakrát vdaná a měla jsem absolutně skvělé tchyně. Každá byla úplně jiná, ale obě moc fajn paní. Bude to znít blbě, ale rozuměla jsem si s nimi lépe než s těmi muži. Asi nejsem typ pro manželství.“ Jejím prvním manželem byl podnikatel Martin Svoboda, podruhé byla provdaná za producenta a podnikatele Viktora Mráze, se kterým má devatenáctiletou dceru Marinu.
Dcera Marina
Dcera Marina, která trpí od narození lehčí formou autismu, je pro herečku největším pokladem. Bočanová počítá s tím, že vždycky budou bydlet spolu. „Ta mi nikam z hnízda neuteče. Ta představa, že by mi moje dítě uteklo z domova ven… asi by mi ruplo srdce. Jako žena bych to asi nezvládla. Možná proto to pánbůh zařídil tak, že budeme navždycky spolu.“
S mužem se potřebuje smát
V rozhovoru Mahulena Bočanová prozradila, že měla celý život nápadníky a že potřebuje, aby z muže cítila respekt a uměla se s ním smát. Podle ní se to ale každému nepodaří. „Myslím, že nějaký vysokoškolák, jedenadvacet, dvaadvacet let, to by vážně nebylo možné. Ale čím jsem starší, tím víc se mi líbí starší kluci, protože to tak asi nějak logicky souvisí.“
Nejsem zapšklá ženská
Mahulena Bočanová je optimistka a z přibývajícího věku si nic nedělá. „Na to, kolik mi je, je to dobré. Pořád ještě umím ‚zaštěkat‘. Myslím, že nikdy nebudu patřit do party zapšklých ženských, které stárnutí trápí. Se stárnutím nemám v životě žádný velký problém,“ řekla.