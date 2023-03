Stres ničí Ivě Pazderkové kariéru. "Nejsem namyšlená, jen to nezvládám," říká

Pro většinu herců a hereček nejsou kamerové zkoušky ničím příjemným. Velká část z nich to ale bere jako nutnou součást profese. Herečka Iva Pazderková se jí ale dlouhé roky vyhýbá. Když se rozhodla po letech udělat výjimku, skončilo to podle jejích vlastních slov katastrofou.

"Když jdete v neděli dopoledne asi po deseti letech odmítání na casting, protože si myslíte, že už to musíte mít v paži, a pak si odpoledne chcete dát před představením dát šlofíka, ale nemůžete, protože vám hlavou běží, jak špatní jste byli, a víte, že zase minimálně deset let nepůjdete a budete sice málo točit, ale aspoň se nebudete ve dne v noci stydět za tu instantní ztrátu talentu, kterou prostě na konkurzech trpíte," napsala Pazderková nešťastně do svých stories na Instagramu.

"Já když tu práci už dostanu a točím, tak je to v pořádku a myslím, že jsem v tom celkem dobrá," řekla svým fanouškům s tím, že ale v okamžiku, kdy přijde na konkurz, úplně ztuhne a není schopná se ani představit. Nervy, které z celé akce měla, jí prý úplně vzaly chuť pracovat. "Já teď prostě měsíc nebudu spát. Večer mám krásný představení, a mně se tam vůbec nechce," postěžovala si Pazderková.

Vysvětlila také, že to je přesně ten důvod, proč se konkurzům vyhýbá i za cenu toho, že přichází o zajímavé pracovní příležitosti. "To jen kdyby nějaký chytrolín chtěl říct: 'Ty jsi ta namyšlená a vždycky jenom čekáš, až tě někdo rovnou obsadí.' Ne, to je jenom pud sebezáchovy. Mně se ještě teď klepe ruka, a to jsem tam byla dopoledne," svěřila se o mnoho hodin později.

Pazderková svým fanouškům také prozradila, ze se jednalo o obsazení velké role v nově chystaném seriálu. Herečka také měla strach, že jí stres z neúspěšného castingu zničí ještě další příležitost. "Na dnešní večerní představení se jde podívat paní režisérka, která uvažuje, že by mě obsadila do hlavní role ve filmu. Jak asi myslíte, že to dneska zahraju?" prohlásila nejistě.

Další důkaz toho, jak moc podobné zkušenosti ovlivňují stav její už tak křehké psychiky, kdy se už roky léčí kvůli panickým atakám, přinesla Pazderková svým sledujícím během podvečera, kdy se chystala do divadla. Byla prý tak rozhozená, že se nedokázala ani pořádně obléknout, a navzdory tomu, že venku už začalo jarní počasí, vyrazila ve svetru a péřové bundě.

Těm, kteří netrpělivě čekali, jak dopadl její den, nezapomněla podat hlášení po návratu domů. "Tak moje dnešní castingová sága skončila, paní režisérce jsem se moc líbila a po představení jsme si sedly a všechno probraly. A teď je situace taková, že jsem v nejužším výběru, kde jsme asi dvě nebo tři, a o výsledku rozhodnou kamerové zkoušky," dodala ironicky Pazderková a raději si na uklidnění dala skleničku vína.