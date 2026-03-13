Modelka Thylane Blondeau, která byla v minulosti označována za nejkrásnější holčičku na světě, se zasnoubila. Mužem, kterému řekla své ano, je francouzský DJ Benjamin Attal. S tím modelka chodí už od roku 2020. Romantické zásnuby proběhly během dovolené v Řecku a Blondeau nyní nosí na prstě zásnubní diamantový prsten v hodnotě milionu korun.
Nejkrásnější holčička světa se zasnoubila. Thylane Blondeau dostala prsten za milion
Z někdejší dětské hvězdy modelingu je dnes budoucí nevěsta. Slavná Francouzka se pochlubila zásnubami a také prstenem, jehož cena se podle odhadů šplhá k milionu korun.
„Řekla jsem ano svému nejlepšímu kamarádovi. Navždycky,“ napsala modelka ke snímkům na Instagramu, kde se prstenem pochlubila. Attal rozhodně přípravu nepodcenil a nechyběly ani okvětní lístky rudých růží. Snoubenci svůj velký den slavili v hotelu Four Seasons Astir Palace v Řecku, kde noc stojí v přepočtu kolem 17 tisíc korun. Jak se zdá, modelka má pro muže z hudebního prostředí slabost. Attal není první DJ, se kterým chodila, v minulosti byl jejím partnerem DJ Milan Meritt.
Čtěte také: Kde žijí nejkrásnější ženy světa? Češky se dostaly mezi elitu — obsadily páté místo
Francouzská rodačka a dcera bývalého fotbalisty Patricka Blondeaua a módní návrhářky Veroniky Loubry, si získala pozornost už ve svých šesti letech, kdy okouzlila svým půvabným obličejem a pronikavýma očima. Už tehdy slavila výrazné úspěchy v modelingu. Od té doby uplynulo mnoho let a Thylane se výrazně proměnila, přesto však ve světě modelingu nadále slaví velké úspěchy. V roce 2018 byla zařazena mezi 100 nejkrásnějších tváří světa a na svých sociálních sítích má přes 7 milionů sledujících. Jak uvádí web Glamour UK, stala se dokonce múzou ikonického návrháře Karla Lagerfelda a několikrát předváděla modely z jeho kolekcí. Kromě modelingu si vyzkoušela i herectví, v roce 2015 si zahrála menší roli ve filmu Bella a Sebastian 2: Dobrodružství pokračuje. V roce 2021 veřejně přiznala zdravotní komplikace, kdy podstoupila operaci kvůli cystám na vaječnících.