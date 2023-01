Nejen ženy bojují s kily navíc. Josefa Dvořáka taky trápí špeky

Problémy s postavou a nějakým tím kilem navíc neřeší pouze ženy. Důkazem je například herec Josef Dvořák, který by pár kilogramů také rád dal dolů. "Bojuji s váhou. Člověk je takový pohodlný. Ne zrovna, že by gaučing byl náplní mého života, já si jdu radši s kluky zahrát tenis, ale přece jenom to svádí," přiznal herec, který minulý rok oslavil osmdesátku.

"A když je mizerné počasí, tak sebou prásknu na gauč a pak vytáhnu váhu a jsem rozladěný. Prý ta váha opravdu není rozbitá," dodal s úsměvem Dvořák s tím, že s přibývajícím věkem lenoší s větší oblibou než dříve. Užívá si také společnosti své rodiny. Slavný představitel vodníků byl za svůj život čtyřikrát ženatý, svou druhou ženu si vzal dokonce dvakrát. Za všech manželství má dohromady čtyři dcery, tři vlastní a jednu vyženěnou.

A ženami je obklopen neustále, především zásluhou své poslední manželky Jarmily, které láskyplně přezdívá Jája. "Jsem za to hrozně rád. Všichni se máme rádi, navštěvujeme se. Vděčím za to především Jáje, která je ve stmelování lidí vynikající. S mými bejvalkami dokonce jezdí na dovolenou," pochlubil se neobvykle dobrými vztahy ve své rozvětvené rodině.