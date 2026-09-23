Těžší období prožíval ještě v době manželství s herečkou Vandou Hybnerovou. Alkohol tehdy vnímal jako snadno dostupný prostředek, který dokáže člověka na chvíli přepnout do jiné nálady. „Pomůže vám to, když jste smutnej a bez energie. A co řekne kámoš? ‘Tak pojď, dáme pivko a bude to dobrý.‘ A stejný je to, i když jste moc v křeči, v tenzi, máte spoustu energie, ale mlátil byste hlavou do stolu,“ popsal.
Nejdřív úleva, potom past. Saša Rašilov promluvil o období, kdy alkohol začal řídit jeho život
Saša Rašilov dnes o období, kdy se jeho vztah k alkoholu začal vymykat kontrole, mluví bez příkras. Pití pro něj zpočátku představovalo rychlý způsob, jak otupit nepříjemné emoce, zahnat smutek nebo naopak zklidnit přetlak a napětí. Jenže právě v tom podle něj spočívalo největší nebezpečí. To, co chvíli fungovalo jako úleva, si postupně začalo vybírat stále vyšší daň.
Zdánlivě univerzální řešení
Právě schopnost alkoholu krátkodobě tlumit dva úplně opačné stavy mu tehdy připadala téměř výjimečná. „Existuje nějaký medikament, něco, co by farmaceutický průmysl schválil a bylo by to možné použít na oba tyto stavy zároveň? Jedna látka?“ položil řečnickou otázku.
Odpověď si vzápětí dal sám. „Ne, protože to dost dobře nejde. Umí to ten alkohol, ale za cenu… Tou cenou je život, který to bere,“ řekl herec. Dlouho přitom věřil, že by si z pití mohl ponechat jen jeho příjemné účinky a negativním následkům se vyhnout.
„Měl jsem pocit, že si tuhle superschopnost alkoholu můžu nechat,“ přiznal. Postupně ale zjistil, že podobná představa nefunguje. Aby člověk dosáhl stejného účinku, potřebuje podle jeho zkušenosti stále větší množství.
Čím dál víc
„Jenomže to musíte pít pořád a čím dál víc, protože na tu látku získáváte rezistenci a postupně vás to zničí. Nedá se s tím bojovat, nedá se to porazit,“ popsal Rašilov moment, kdy mu začalo docházet, kam se jeho vztah k alkoholu posunul.
Nakonec se mu podařilo zabrzdit. S intenzivním pitím skončil přibližně před osmi lety. Úplným abstinentem se podle svých slov nestal, k alkoholu ale dnes přistupuje výrazně jinak a hlídá si hranice. „Dá se pokorně jít jednou týdně na pivko. Když tohle neumíte, nemáte pít. To jsem naštěstí pochopil včas,” říká.
Důležitou roli v jeho rozhodnutí změnit životní styl sehrála také jeho současná manželka Ludmila Rašilovová. Právě v období jejich vztahu se rozhodl s tehdejším způsobem pití definitivně skončit. Zkušenost, kterou dnes popisuje s odstupem, pro něj přitom nebyla jen nepříjemnou epizodou. Sám připouští, že kdyby včas nerozpoznal, jak snadno se z krátkodobé úlevy může stát problém, mohl jeho příběh dopadnout úplně jinak.