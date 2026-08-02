Ani smrtí Milana Knížáka se neuzavřel jeden z jeho posledních sporů. Dva dny předtím, než se Česko s výtvarníkem, hudebníkem a někdejším šéfem Národní galerie rozloučí při pohřbu se státními poctami, se bude Obvodní soud pro Prahu 10 zabývat jeho rehabilitací za nezákonnou vazbu z dob komunismu. Jednání je naplánováno na středu 5. srpna, poslední rozloučení proběhne v pátek 7. srpna.
Nejdřív soud, potom státní pocty. Rodina chce poslední boj Milana Knížáka dotáhnout do konce
Milan Knížák se verdiktu o své rehabilitaci nedožil, jeho vdova však chce půl století starý boj za spravedlnost dokončit ještě před pohřbem se státními poctami.
Za zásilku do Francie skončil na měsíce ve vazbě
Kořeny případu sahají až do roku 1974. Tehdejší Státní bezpečnost začala Knížáka stíhat kvůli zásilce, kterou o rok dříve odeslal do Francie. Podle vyšetřovatelů obsahovala materiály údajně zkreslující poměry v socialistickém Československu.
Knížák byl 23. října 1974 vzat do vazby a na svobodu se dostal až 7. února následujícího roku. Odsouzen však nikdy nebyl – trestní stíhání prokuratura v dubnu 1975 zastavila. Přesto se mu později nepodařilo dosáhnout automatické rehabilitace ani odškodnění za téměř čtyři měsíce, které strávil za mřížemi.
Když se po padesáti letech pokusil své jméno právně očistit, Obvodní soud pro Prahu 10 jeho návrh odmítl jako opožděný. Stejně rozhodl také pražský městský soud. Obrat přišel letos v dubnu, kdy se Knížáka zastal Ústavní soud a obě předchozí rozhodnutí zrušil.
Ústavní soudci dospěli k závěru, že nižší instance mu „formalistickým výkladem zákona odepřely možnost odčinit újmu, která mu byla za minulého režimu způsobena“. Kritizovali také skutečnost, že případ projednávala samosoudkyně, ačkoli o něm měl rozhodovat senát. Samotnou rehabilitaci však Ústavní soud nevyslovil – nařídil nové projednání případu.
Manželka chce jeho boj dokončit
Termín nového jednání soud stanovil ještě v době, kdy Knížák žil. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se z osobní účasti omluvil, zároveň si ale přál, aby řízení pokračovalo. Po jeho smrti přešlo rozhodnutí na manželku Marii Knížákovou, která zmocnila jeho advokáta Lubomíra Müllera, aby případ dokončil.
„Řekla mi, že si přeje, aby to bylo dotažené do konce,“ popsal Müller postoj vdovy. Soud tak bude o Knížákově rehabilitaci rozhodovat i bez jeho přítomnosti. Případ podle advokáta nepředstavuje pouze otázku případného finančního odškodnění, ale především morální satisfakci za bezpráví, které výtvarník za minulého režimu zažil.
Státní vlajka, čestná stráž i tři salvy
O dva dny později se s Milanem Knížákem rozloučí rodina, přátelé i veřejnost. Obřad se uskuteční v pátek 7. srpna od 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích. Vláda se souhlasem pozůstalých rozhodla, že pohřeb proběhne se státními poctami.
„Součástí obřadu budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž,“ oznámil ministr kultury Oto Klempíř. Vystoupit má také Ústřední hudba Armády České republiky a na závěr zaznějí tři čestné salvy. Smuteční projevy přednesou Klempíř a bývalý prezident Václav Klaus, kterého s Knížákem pojilo dlouholeté přátelství.
Pohřeb se státními poctami může vzhledem ke Knížákovým ostrým veřejným vystoupením vyvolat rozdílné reakce. Jeho manželka však o podobě rozloučení nepochybuje. „Knížák je jediný, na jehož rakev ta česká vlajka patří. Protože on nikdy neuhnul a miloval tuhle zemi,“ uvedla.
Umělec, který odmítal zůstat stranou
Milan Knížák patřil od šedesátých let k nejvýraznějším tvářím českého akčního umění. Spoluvytvářel skupinu Aktual, pořádal happeningy ve veřejném prostoru a napojil se na mezinárodní hnutí Fluxus. Národní galerie jej označuje za jednoho z průkopníků akčního umění ve střední a východní Evropě.
Významnou součástí jeho tvorby se stala také destruovaná hudba. Gramofonové desky poškozoval, rozřezával, slepoval v nových kombinacích a následně je přehrával. Škrábance, přeskakování jehly i nečekané změny zvuku přitom povýšil na součást výsledné skladby.
Po listopadu 1989 se Knížák podílel na proměně Akademie výtvarných umění, kterou v letech 1990 až 1997 vedl jako rektor. Později stanul v čele Národní galerie. Z někdejšího radikálního experimentátora se postupně stala výrazná a často polarizující veřejná osobnost, která se netajila konzervativními postoji a své názory formulovala bez diplomatických oklik