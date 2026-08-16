Herec David Prachař se podle všeho znovu oženil. Jeho manželkou se měla stát o více než třicet let mladší herečka Sarah Haváčová, s níž je spojován od začátku letošního roku. Novinku přitom neoznámili sami novomanželé, ale jejich známý, jazzový pianista Emil Viklický, který se o atmosféru ze svatebního dne podělil na sociálních sítích.
Nejdřív Jakub, teď David. Prachařovi slaví během pár týdnů už druhou svatbu
David Prachař má za sebou další velký životní krok – podle zveřejněných snímků si vzal herečku Sarah Haváčovou, a rodina Prachařových tak během jediného léta slaví už druhou svatbu.
Viklický zveřejnil několik snímků přímo z obřadu a dal jasně najevo, že si slavnostní den svého přítele užívá. „Nesmírně se bavím hrou na kostelní varhany na svatbě mého kamaráda, skvělého českého herce Davida Prachaře. A najednou do toho přijde další moc dobrá recenze z Anglie,“ napsal nadšeně k fotografiím.
Záběry zachycují svatební ruch, dětské družičky i samotné novomanžele v objetí. Z příspěvku ale není patrné, ve kterém kostele si Prachař s Haváčovou své ano řekli.
Pro rodinu Prachařových jde o mimořádně svatební léto. Jen před několika týdny vstoupil do manželství také Davidův syn Jakub Prachař, který si vzal herečku Saru Sandevu. Otec i syn už přitom zkušenost s manželstvím mají.
David Prachař byl v minulosti ženatý s herečkami Danou Batulkovou a Lindou Rybovou. Jakub Prachař byl zase manželem Agáty Hanychové. Letošní léto tak rodina završila hned dvěma svatbami v krátkém sledu.
Netradiční místa s dlouhou historií
Obě lokace, které se svatbou souvisejí, mají mimořádně bohatou minulost. Jeskyně Kůlna byla využívána lidmi už v pravěku a její archeologický význam začali badatelé podrobněji odkrývat v 19. století. V roce 1880 zde stopy dávného osídlení objevil Jindřich Wankel, na jehož práci později navázal Martin Kříž. Ten při vykopávkách v roce 1884 odhalil i spodní části jeskyně, které dnes nesou jeho jméno. Výzkumy následně potvrdily, že Kůlna byla významným místem osídlení v neolitu i mladém paleolitu. Jako svatební místo je přitom velmi neobvyklá a obřady se zde podle všeho běžně nekonají.
Výraznou historii má také kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu, který slouží jako římskokatolický farní kostel a zároveň mariánské poutní místo. Stavba prošla citlivou rekonstrukcí, za niž v roce 2016 získala ocenění za nejlépe opravenou jihomoravskou památku roku 2015 v kategorii velkých staveb.
Možnost uspořádat svatební obřad v jeskyni přitom není nijak výjimečná. „Prostory zpřístupněných jeskyní v České republice jsou běžně pronajímatelné ke svatebním obřadům za jediné podmínky: Nesmí se narušit přírodní podoba jeskyně, zejména krápníková výzdoba. Ceny jsou smluvní podle délky, náročnosti obřadu, počtu účastníků. Hosté oceňují celoroční konstantní teplotu mezi 8 až 14 °C,“ uvedl Pavel Gejdoš, mluvčí Správy jeskyní ČR.
Pro Sarah Haváčovou navíc mohlo mít místo i osobní význam. V minulosti totiž pracovala jako průvodkyně ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, a právě proto je možné, že k této netradiční lokalitě má dlouhodobý vztah.