Zdeněk Godla míří z televizních obrazovek rovnou do komunální politiky. Herec známý především ze seriálu Most! kandiduje v letošních komunálních volbách do zastupitelstva Chomutova za uskupení PRO CHOMUTOV, na kandidátce je přitom uvedený na devátém místě. Do městské politiky ale vstupuje v poněkud pikantním kontextu. Právě městu Chomutov totiž podle dostupných informací dluží peníze a jeho úředníci se kvůli jeho závazkům v minulosti obraceli na insolvenční soud.
Nejdřív dluhy, teď radnice? Zdeněk Godla kandiduje do zastupitelstva Chomutova
Zdeněk Godla má za sebou seriálový úspěch, finanční problémy i opakované oddlužení, teď přidává další nečekanou kapitolu. Herec známý z Mostu! se rozhodl vstoupit do komunální politiky a uchází se o místo v chomutovském zastupitelstvu. Volby se konají 9. a 10. října 2026.
Případ se týká jeho probíhajícího oddlužení. Podle informací zveřejněných v souvislosti s insolvenčním řízením se mezi věřiteli objevilo také město Chomutov, které řešilo nedoplatek za komunální odpad. Podle dostupných zpráv město opakovaně upozorňovalo insolvenční soud na nové závazky a žádalo, aby se situací zabýval, včetně návrhů směřujících ke zrušení oddlužení. Právě vznik nových dluhů po splatnosti přitom může být v oddlužení zásadním problémem.
Pro Godlu přitom nejde o první komplikace spojené s oddlužením. Jeho první oddlužení bylo v roce 2023 zrušeno poté, co podle tehdejšího soudního rozhodnutí dlouhodobě neplnil stanovené povinnosti, nedostatečně splácel a vznikaly mu další splatné závazky. Následně dostal další šanci a nové oddlužení mu bylo povoleno. I v něm se ale později objevily problémy se splácením a právě nový závazek vůči Chomutovu se stal jedním z témat, které se v řízení řešily.
Pokud by Godla ve volbách uspěl, a vzhledem k jeho pozici na kandidátce, to rozhodně není vyloučené, mohl by jako zastupitel spolurozhodovat o fungování města, jeho rozpočtu a dalších otázkách týkajících se Chomutova. Jak jeho kandidaturu vnímají voliči, ukážou až samotné volby.
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Zdroj: Insolvenční rejstřík, autorský text