Nejděsivější učitel světa dostal zákaz učit malé děti, protože se ho bojí

Už deset let je Sylvain Helaine učitelem na jedné z pařížských škol. Kvůli svému vzhledu má ale zákaz přístupu k dětem mladším šesti let. Může za to incident s tříletým chlapcem, jehož rodiče tvrdí, že po setkání s potetovaným pedagogem měl jejich syn noční můry. "Řekl to rodičům a ti poslali do školy dopis, v němž tvrdili, že jsem moc radikální," popsal Helaine.

Na svém vzhledu ale neshledává nic špatného. "Děti, co mě vidí, se učí tolerovat ostatní," myslí si. "Až vyrostou, aspoň z nich nebudou rasisté nebo homofobové a na lidi s postižením nebudou koukat jako na zrůdy," stojí si za svým pedagog.

"Moje tetování není nic špatného. Každý si může dělat, co chce. Bohužel, už mi zakázali učit i děti do šesti let, podávám odvolání. Snažím se, aby se každý naučil tolerovat cokoliv, to dětem může přinést do života mnoho pozitivního," pronesl hrdě ke svému vzhledu. Kantor je tetováním pokrytý doslova od hlavy až k patě. Upravené má i oční bělmo a jazyk.

Kromě učení se Helaine věnuje také bojovým sportům. "Každý den trénuji, ze školy běžím rovnou do tělocvičny. Zaměřuji se na posilování a kickbox," říká muž, kterého na Instagramu sleduje téměř dvaadevadesát tisíc fanoušků.