Pavel Nedvěd udělal za miliony pořádný realitní krok. Luxusní mezonetový byt na pražské Malé Straně, který si pořídil před lety, je definitivně pryč. Fotbalová legenda ho podle zjištění Blesku prodala za 42,6 milionu korun. Smlouvu s podnikatelem z hutnického a ocelářského průmyslu měl Nedvěd podepsat už v říjnu 2025. Peníze přitom podle dostupných informací putovaly z vlastních zdrojů kupujícího.
Nedvěd se zbavil bytu spojeného s nevěrami. Před svatbou s Darou za něj dostal miliony
Pavel Nedvěd se zbavil luxusního bytu na Malé Straně a inkasoval za něj 42,6 milionu korun. Nemovitost, která byla v minulosti spojována s jeho nevěrami, změnila majitele jen několik měsíců před jeho svatbou s Darou Rolins.
Byt nedaleko Karlova mostu si Nedvěd pořídil v roce 2019 za zhruba 29 milionů korun. Luxusní mezonet o rozloze kolem 186 metrů čtverečních nabízel hned několik lákadel – dvě koupelny, velký otevřený prostor s kuchyní a jídelnou, vinný sklep nebo výrazné zaoblené schodiště. O prodeji nemovitosti se přitom mluvilo už před několika lety, tehdy se ale obchod neuskutečnil. Média v minulosti spekulovala, že by jeho cena mohla vyšplhat dokonce k hranici 70 až 100 milionů korun.
Nakonec se tedy Nedvědovi podařilo byt prodat za 42,6 milionu. Zajímavé je především načasování. K podpisu smlouvy došlo ještě před jeho svatbou s Darou Rolins, která se konala letos v září v Itálii. Okamžitě se tak nabízí spojitost s temnou minulostí bytu, kterou Nedvěd používal jako svoje doupě hříchu, kde podváděl svou první manželku. A i během vztahu s Darou byl několikrát přichycen, jak si tam z nedalekých barů vede ženu, která rozhodně nebyla oblíbená slovenská zpěvačka. A přestože jejich vztahem to nikdy neotřáslo, mohlo se stát, že se tam Rolins necítila úplně příjemně.
A kde tedy dnes Nedvěd s Darou žijí? Především v Tuchoměřicích, kde má zpěvačka svou vilu. I ta je ale nyní na prodej. Původně za ni pár požadoval 43 milionů korun, nabídka měla později klesnout pod čtyřicet milionů. „Nikam nespěcháme, nic nás netlačí. Každé zboží má svého kupce, tak počkáme, až se najde,“ říká zpěvačka. To, že se nemovitosti dosud nezbavila, se manželům momentálně hodí. „Jelikož se nám zatím nedostavěl dům v Šárce, bydlíme u mě v Tuchoměřicích. Dům je sice na prodej, ale ještě prodaný není, za což jsme vlastně rádi,“ svěřila se zpěvačka s tím, že honosnou vilu, kterou dokončují v Itálii budou využívat pouze ve volném čase.