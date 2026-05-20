Životní příběh zavražděné spisovatelky Simony Monyové znovu ožívá v minisérii, kde ji ztvárnila herečka Tereza Ramba. Přestože na seriálu spolupracovala spisovatelčina rodina a s výsledkem jsou spokojení, je tu minimálně jeden člověk, který se cítí opomíjený a ublížený tím, že ho tvůrci vynechali. Tím je kamarád Monyové, spisovatel Richard Sacher.
„Nedovolila by, aby mi takhle ubližovali,“ říká o zesnulé Simoně Monyové její kamarád
Nová minisérie o tragickém osudu spisovatelky Simony Monyové budí silné emoce ještě předtím, než ji stihli všichni diváci zhlédnout. Zatímco rodina zesnulé autorky je s výsledkem spokojena, její dlouholetý kamarád Richard Sacher se cítí odstrčený a zrazený.
Byl to právě Sacher, který poté, co Monyovou zavraždil její manžel, zveřejnil jejich SMS komunikaci, v níž spisovatelka líčila domácí násilí, kterému byla vystavena. „Druhý den po tragédii mi volal novinář a zeptal se mě, jestli to nebyla „ta, jak mi křtila knihu v Celebrity Café“. No a já mu poskytl asi tak desetkrát víc informací a také fotek, než původně předpokládal,“ zavzpomínal Sacher, který tvrdí, že díky němu se veřejnost začala o osud Simony Monyové zajímat.
„V dalších dnech a týdnech vyplouvaly na povrch další skutečnosti, i já si vzpomněl na řadu dosud nevyřčených okolností, promluvili i jiní přátelé a rodina. Postupně se z toho stala kauza. Ze spisovatelky, na kterou většina novinářů během jejího života kašlala, se stala mediální ikona. Začali se toho chytat i filmaři, protože se jednalo o oběť domácího násilí a to je dnes hodně populární téma,“ nechal se slyšet pro Expres. Tam také prozradil, jak se dívá na seriál Monyová, který mají v současnosti vidět televizní diváci.
Kriticky se vyjadřuje i k Tereze Ramba, která jeho kamarádku hraje. „Na mě Tereza Ramba působí energeticky úplně jinak než Simona. Ale neznám ji osobně, ani po tom netoužím. Na první dobrou mi ty dvě k sobě nesedí, ale výsledek může být zcela opačný. Jak moc dokonale se Tereza převtělila v Simonu, to by měla především posoudit její matka. Ta se v ní podle mě vyznala nejvíc. A svoje by k tomu jistě řekl i Boris Ingr. Ať se nám to líbí, nebo ne, on ji znal velmi dobře. A co se mezi nimi skutečně dělo, to on ví lépe než kdokoliv jiný,“ překvapil názorem, že by se měl k dílu vyjádřit i spisovatelčin vrah.
Sacher se především nedokáže přenést přes to, že byl z přípravy seriálu vynechán. Dokonce nedostal ani pozvánku na premiéru a to vnímá jako velkou křivdu. „Mně vadí, že na premiéře byl kdekdo, kdo ji vůbec neznal, ale pro mě tam nebylo místo ani na schodech. To, že se tvůrci seriálu ve spolupráci s rodinou Simony Monyové dohodli na tom, že mě budou zcela ignorovat, je nefér. Především vůči Simoně. Znovu opakuji, že ona mě měla ráda, a oni jdou vědomě proti tomu. Kdyby žila, nedopustila by, aby mi kdokoliv takhle ubližoval,“ postěžoval si spisovatel.