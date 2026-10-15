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„Nedokážu ani mluvit.“ Richard Müller znovu onemocněl a ruší koncerty

Zpěvák Richard Müller
Zpěvák Richard MüllerFoto: Mayo Hirc / Marián Uhrín
Zpěvák Richard Müller
Zpěvák Richard MüllerFoto: Mayo Hirc / Marián Uhrín
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě nedávno věřil, že má nemoc za sebou, jenže zdravotní potíže se vrátily. Richard Müller nyní bojuje s hlasem natolik, že má problém i s obyčejným mluvením. Oblíbený slovenský zpěvák proto musel na poslední chvíli odložit několik koncertů a fanouškům se omluvil prostřednictvím sociálních sítí.

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Richard Müller měl v těchto dnech stát na pódiích v Česku, místo toho ale musí odpočívat a léčit se. Zdravotní problémy, o nichž si myslel, že už pominuly, se totiž vrátily v plné síle. Zpěvák o tom informoval fanoušky ve videu na Instagramu, ve kterém bylo patrné, že se mu mluví jen velmi obtížně. „Jsem nemocný. Už jsem si byl jistý, že je po všem, ale všechno se vrátilo,“ přiznal zklamaně.

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Potíže s hlasem jsou pro interpreta zásadní komplikací. Bez něj se na pódiu zkrátka neobejde, a Müller proto musel přiznat, že plánovaná vystoupení nezvládne. „A jistě chápete, že s tímto hlasem, se kterým nedokážu ani mluvit, nejsem schopen zpívat,“ vysvětlil fanouškům. Zrušit musel koncerty v Mladé Boleslavi, Klatovech a Českých Budějovicích. Pořadatelé nyní hledají náhradní termíny.

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Zpěvák neskrýval, jak moc ho situace mrzí. Na vystoupení se těšil a fanouškům slíbil, že se jim ozve, jakmile bude jasné, kdy se koncerty uskuteční. „Samozřejmě dáme vědět, na kdy a kam koncerty přesuneme. Strašně se na vás těším a je mi to moc líto,“ vzkázal. Doufá přitom, že se brzy zotaví a bude se moci vrátit na pódium. Další koncert má podle aktuálního programu naplánovaný na 20. října ve Vsetíně, jeho uskutečnění ale zatím nelze považovat za jisté.

Zdraví přitom Müllera potrápilo už v září. Tehdy musel zrušit několik vystoupení kvůli horečce a rýmě. Vedle aktuální nemoci se Müller dlouhodobě potýká také s bolestmi kotníku, který si poranil při pádu v roce 2023. Podstoupil několik operací, ale úleva podle jeho dřívějších vyjádření nepřišla. „Noha je špatná. Mám za sebou třetí operaci a ani ta nepomohla. Bolí to, bolest jde do kolen i do zad,“ svěřil se minulý rok. Nyní se tak musí soustředit především na zotavení a doufat, že se jeho hlas brzy vrátí do formy.

VIDEO: Snímek Richard Müller: Nepoznaný dokazuje, že někdy se vyplatí točit dokument o žijících umělcích, tvrdí filmový kritik Kamil Fila.

Snímek Richard Müller: Nepoznaný dokazuje, že někdy se vyplatí točit dokument o žijících umělcích, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila

Zdroj: Instagram Richarda Müllera

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