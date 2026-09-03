Právě na tomto místě se rodina v prosinci 2015 loučila také se zpěvákovou manželkou a maminkou zesnulého Jarkou Neckářovou, která zemřela ve věku 76 let. Pro dvaaosmdesátiletého zpěváka znamená nečekaná ztráta syna mimořádně bolestivou životní ránu. Václav Neckář mladší podlehl rozsáhlé infekci po velmi krátké nemoci. Ještě krátce před hospitalizací doprovázel svého otce na festival Keltská noc ve Vysokém nad Jizerou. Poté skončil ve fakultní nemocnici, kde byl uveden do umělého spánku. Po týdnu zemřel.
Neckář se chystá na nejtěžší rozloučení. Synovi dají sbohem na místě spojeném s rodinnou bolestí
Rodina Václava Neckáře se připravuje na poslední rozloučení s jeho jediným synem Václavem Neckářem mladším, který zemřel ve věku 52 let. Smuteční obřad se uskuteční o víkendu v kostele Československé církve husitské v pražských Vršovicích.
Rodina pojala smuteční oznámení velmi osobně. Namísto obvyklého strohého sdělení na něm zdůrazňuje především vděčnost za společně prožitý čas. „S vděčností za to, že byl, že jsme ho znali, za lásku, kterou mezi námi rozdával, oznamujeme, že 24. srpna byl milostivým Bohem z tohoto světa odvolán Václav Neckář mladší,“ stojí v jeho úvodu.
Na parte se objevuje také citát ze závěru knihy Thorntona Wildera Most svatého Ludvíka krále, který připomíná, že pouto mezi lidmi podle rodiny smrtí nekončí. „Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí, a mezi nimi láska, to je most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl…“
Další z vybraných textů pochází z Prvního listu Korintským a odkazuje na hudbu, která byla s rodinou Neckářových vždy úzce spojená. „Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou – kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje?“
Ještě před samotnou zádušní mší bude Václav Neckář mladší zpopelněn bez veřejného obřadu, pouze v přítomnosti rodiny. Po církevním rozloučení pak budou jeho ostatky uloženy do rodinné hrobky.
Mezi pozůstalými je na oznámení uvedena vdova Hana Neckář Vyšovan se synovcem Danielem, otec Václav Neckář, jeho bratr Jan Neckář s rodinou a také bratranec David Žlábek s rodinou.
Silně emotivní tón parte uzavírají slova skladby Love Me To The End německé kapely Deine Lakaien. Rodina vybrala pasáž, která v českém překladu zní: „Padni vedle mě, padni do mé náruče, tuto noc navždy žádné ráno nepřijde…“