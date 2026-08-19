Přestože Václav Neckář a Petr Spálený patří k výrazným osobnostem české hudební scény a na podzim je čeká společný koncertní projekt, fanoušci by neměli očekávat klasický duet ani společné zpívání. Název Dvě legendy na jednom pódiu sice svádí k představě, že se oba zpěváci během večera potkají i hudebně, realita bude jiná. Každý z nich totiž trvá na vlastním programu, své kapele i zavedeném způsobu vystupování.
Neckář a Spálený spolu vystupují, duet ale nebude. Producent popsal i jejich vzájemnou žárlivost
Václav Neckář a Petr Spálený spojili síly v jednom koncertním projektu, společný duet ale fanoušci neuslyší. Každý trvá na vlastní kapele i programu a v zákulisí jejich vystoupení navíc nechybí zdravotnický dohled.
Producent Ivan Somenko přiznává, že původní plán vypadal jinak. „Ale co se dá dělat? Mají už svůj věk a nechtějí žádné změny. Jeden tedy odmítá zpívat písničku toho druhého a každý chce mít za zády svoji kapelu, na kterou je zvyklý. Vašek navíc potřebuje čtecí zařízení. Nezbývá než to respektovat,“ říká.
Každý si odzpívá svou část
Večer je proto rozdělený na dvě samostatné části. Nejprve dostane přibližně hodinu Václav Neckář, po přestávce přichází na řadu Petr Spálený. Ani tak se ale podle producenta neobejde vše bez drobného hašteření. „Vzteká se, že zpívá první a logicky ty největší ovace sklízí na konci Petr, který má i vytleskané přídavky. Ten zase Vaškovi po koncertě závidí, že na autogramiádu mu lidé nosí cédéčka a plakáty, a on podepisuje jenom fotky. Jsou jako dvě malé děti, které na sebe žárlí,“ popisuje Somenko.
Společně se tak oba zpěváci na jevišti objeví až úplně na závěr, a navíc jen na krátký okamžik. Neckář se vrátí na scénu a se Spáleným se obejmou.
V zákulisí je připravený zdravotní dohled
S ohledem na věk obou zpěváků se pořadatelé soustředí také na jejich zdravotní bezpečnost. Během vystoupení je proto v zákulisí připraven internista i zdravotnický personál. „Bez toho by to nešlo. Oba mají za sebou nejedno zdravotní peklo. Bez první pomoci dělat tento koncert by bylo dost nezodpovědné,“ vysvětluje promotér Somenko, který už se zpěváky absolvoval dva koncerty na Slovensku.
Dorazí i Miluše Voborníková
Pražské pokračování projektu se uskuteční 26. října v Divadle Hybernia a vstupenky už rychle mizí. Neckář se Spáleným mají během večera nabídnout své známé písně, ale také vzpomínky a vyprávění ze života.
Součástí programu bude i Miluše Voborníková, manželka Petra Spáleného a někdejší hvězda Semaforu. Zazpívá mimo jiné svůj hit Gimi det ding. Sama ale zdůrazňuje, že hlavní role večera patří oběma zpěvákům. „O mne ale nejde! Kluci jsou vynikající a i pro mne je to nezapomenutelný zážitek,“ říká.