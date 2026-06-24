Zpěvačka Marta Kubišová byla během svého života vdaná celkem dvakrát. Prvním mužem byl Jan Němec a druhým Jan Moravec, se kterým má svou jedinou dceru Kateřinu. Ani jedno manželství ale nebylo šťastné, provázely je nevěry, o kterých prý zpěvačka dlouho neměla ani tušení. O své milostném životě se nyní rozpovídala v pořadu Ornelly Koktové.
„Nechtěla jsem vypadat jako blbec.“ Marta Kubišová vysvětlila, proč se rozvedla
Marta Kubišová se v otevřeném rozhovoru vrátila k tématu svých dvou manželství, která podle jejích slov rozhodně nepřipomínala romantické pohádky. Legendární zpěvačka přiznala, že se za mladých let řídila přísnou výchovou a oba své muže si vzala spíše ze slušnosti než z velké lásky.
Tam zavzpomínala na to, že navzdory tomu, jak skvělou měla kariéru, rozhodně to pro ni neznamenalo bohatý společenský život a na legendární večírky se svými slavnými kolegy nechodila. „Já byla puťka,“ zhodnotila sebe samu a přidala historku o tom, jak jí maminka každý večer chystala jahody se šlehačkou místo toho, aby někde popíjela. A podobný přístup měla i ke svým vztahům.
„Byly holky, který si prostě užívaly, každou chvílí měly jinýho partnera. Já bych tohle v životě nemohla,“ pohoršuje se ještě dnes legendární umělkyně. „Řekla jsem si – no jo, s Němcem jsem byla třikrát viděná, že jsem s ním šla na večeři, tak si ho musím vzít A totéž se odehrávalo s Kátiným tatínkem Janem Moravcem,“ rozpovídala se Kubišová. „Vzala jsem si je ze slušnosti. Z ustrašení, co by tomu řekla veřejnost. Byla to maloměstská výchova,“ řekla trochu hořce.
A řeč přišla i na rozvody, které u ní proběhly bez nějakých bouřlivých scén. „Když se tam objevilo nemanželský dítě, tak co jsem mohla dělat, abych nevypadala jako totální blbec,“ poznamenala suše. Za lásku svého života by prý prvního manžela rozhodně neoznačila. A jak to vnímala s tím druhým? „Že je to láska mýho života, jsem si myslela první týden. U Moravce jsem o těch jeho ženských vůbec nevěděla, až pak přišla holka z mýho fanclubu a prozradila mi, že nějaká další má s Moravcem dítě. Říkala jsem si, že nebudu vypadat jako blbec a byla to poslední kapička,“ otevřela nepříjemnou kapitolu svého života.
A rozvyprávěla se i o tom, jak její druhý muž své nevěry prováděl. „On mě nechal si zaplatit stoletou chalupu na Vysočině a v Praze měl pré, volnej byt. A pak najednou přišlo, že je tam nějaká holčička,“ uzavřela lakonicky. Kubišová také říká, že potom, co se jí narodila dcera Kateřina, po muži už moc netoužila. Dítě bylo vymodlené poté, co deset let před dceřiným narozením o jedno miminko přišla. „Muži pak nebyli ani na druhé, ale možná tak na páté koleji,“ uzavřela s humorem.