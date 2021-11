"Nechovej se jako šestnáctka." Pořízková se kvůli kritice na svůj věk svlékla do naha

Ve středu na snímky, které zveřejňuje šestapadesátiletá modelka Pavlína Pořízková na svém Instagramu, zareagoval muž. Kritizoval ji za to, že "se příliš soustředí na sebe a svůj vzhled", a také ji vytkl, že "se promenáduje polonahá jako šestnáctiletá".

"Přestěhujte se ke svým dětem a vnoučatům, usaďte se, pořiďte si pěkný dům a vytvořte příjemné prostředí pro své děti i vnoučata a začněte žít pro ostatní," napsal.

Na to ale Pořízková o den později zareagovala slovy, že se "bude trochu bavit" a sdílela fotografii, na které je zcela nahá. K ní připsala dlouhý popisek o tom, jakou roli ženy hrají ve společnosti. Sama modelka svými činy často připomíná, že ženy nemají žádné "datum spotřeby".

"Včerejší komentář… je důležitý jen do té míry, že zdůrazňuje stereotyp, že ženy jsou v podstatě otroci. Jakmile přestaneme rodit, měly bychom odejít do důchodu, abychom zajišťovaly potravu ostatním," napsala Pořízková. "Je mi 56 a žiju svůj nejlepší život. Po životě stráveném péčí o ostatní se konečně dostávám k tomu, abych se věnovala sobě."

Dále zdůraznila, že pózuje nahá, protože se konečně cítí "dobře ve své kůži", což v době, kdy dřív pracovala jako modelka, nebyla pravda.

"Starší ženě je povoleno, aby byla moudrá, vtipná, trpělivá - ale ne smyslná. Ne sexy," napsala. "To je velké společenské tabu a to je přesně důvod, proč zveřejňuji svůj příspěvek. Může mi být 56, ale jsem stále plně ženou jako před třiceti lety, ve skutečnosti bych spíš tvrdila: ještě víc. Konečně plně ovládám své tělo, vážím si ho a plně to oslavuji."

Na závěr dodala, že "možná příspěvek posílám vám. Ale pózuji pro sebe."

Pořízková si před časem dala za úkol změnit způsob, jakým lidé přemýšlejí o ženách a stárnutí. Nedávno dokonce vyjádřila podporu herečce Sarah Jessice Parkerové, která při natáčení filmu And Just Like That… ukázala své šediny.