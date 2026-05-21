Když před pár dny vyšlo najevo, že manželství moderátorky Daniely Brzobohaté a hudebníka Ondřeje Brzobohatého je minulostí, pro mnoho lidí to byl šok. A to i přesto, že podobné zvěsti kolovaly českým šoubyznysem už nějakou dobu. Nakonec šli slavní manželé s pravdou ven, ve velmi strohém společném vyjádření. Nyní se Daniela k tématu poprvé rozpovídala o trochu víc.
„Nechci z lidí dělat blbce,“ říká Daniela Brzobohatá ve svém vyjádření o rozvodu
Daniela Brzobohatá rozhodla poprvé otevřeně promluvit. Moderátorka přiznala, že s Ondřejem původně chtěli rozchod co nejdéle tajit, tlak okolí a médií je ale nakonec donutil vystoupit veřejně. Přestože jejich vztah skončil, o svém stále ještě manželovi mluví s velkým respektem a jasně dala najevo, že žádnou veřejnou válku rozhodně neplánuje.
„Bylo by pokrytecké se k tomu nevyjádřit. Kdybych se tvářila, že se nic neděje, je to divné… Všechno je to pravda. Bohužel to není kachna,“ svěřila se v podcastu, který natáčí s kamarádem, moderátorem Čestmírem Strakatým. Tam také bez okolků přiznala, že s Ondřejem měli v plánu tuto neradostnou novinku tajit tak dlouho, jak to jen půjde.
„Vlastně jsme s tím až tak brzy nechtěli jít ven. Nejsem zastánce zveřejňování svých osobních záležitostí, ale když ti zvoní telefonáty, jestli je to pravda, nebo není, jsi v nějaký moment donucený na to reagovat. Nechci z lidí dělat blbce,“ vysvětlila Daniela, že k oznámení na sociálních sítích je přiměl stupňující se tlak novinářů, kteří si chtěli kolující zvěsti ověřit.
O tom, co způsobilo krach manželství, ale mluvit nechce. „Nechci se pitvat v důvodech, proč to dospělo k tomuhle konci. Myslím si, že to je jen naše věc… Důvody si necháme pro sebe, za tím si stojíme,“ říká rezolutně Brzobohatá, která má ale s Ondřejem velmi hezký vztah a rozhodně nemůže nikdo čekat, že by na něj začala vytahovat nějakou špínu.
„Pořád si stojím za tím, že Ondra je skvělý, hodný chlap. Dokáže se k ženě opravdu chovat tak, jak by se chlap podle mě chovat měl. To, že nám to nedopadlo, je věc další. Uvědomme si, že na rozchodu dvou lidí mají vždy podíl oba,“ myslí si moderátorka. „Nechci, aby mi chodily zprávy, které ho budou hanit. Já vím, s kým jsem žila, a vím, že si takové soudy nezaslouží,“ zastala se veřejně svého, stále ještě, manžela.