Pražská politička a producentka Hana Třeštíková se před necelým rokem stala maminkou dcery. O své cestě k mateřství, pomocí umělého oplodnění, mluví zcela otevřeně. To, co si však nechává pro sebe, je identita biologického otce holčičky. Tím je její blízký kamarád. Jeho role se prý ale proměnila a on odmítl být pouze dárcem spermatu.
Nečekaný obrat u Hany Třeštíkové: Z dárce spermatu se stal skutečný otec
Mělo jít o jasný plán bez emocí, realita ale všechno změnila. Hana Třeštíková přiznala, že otce své dcery původně vnímala jen jako „biologickou pomoc“. Jenže během těhotenství se jejich vztah proměnil – a z dárce se stal plnohodnotný táta, který je dnes v životě malé Lotičky výrazně víc, než se původně čekalo.
O tom, jak se její život změnil s příchodem dítěte, se Třeštíková rozpovídala v podcastu Mámy sobě. Tam promluvila také o tom, co obnáší být svobodnou matkou. I když na rovinu přiznává, že úplně sama na dceru rozhodně není. „Hodně se stará i tatínek. Já o něm nemluvím, protože nechce, abych o něm mluvila, ale je hodně zapojenej. Je to plnohodnotný tatínek, možná víc než v tradičních rodinách,“ myslí si producentka, která ale od začátku byla připravená na variantu, že otec fungovat nebude, dokonce to tak bylo v plánu.
„Úplně původně jsem cítila, že je to můj projekt a on mi pomůže s biologickým materiálem,“ říká bez obalu Hana. Brzy jí ale došlo, že tak to nepůjde. „Zároveň, když už jsem byla těhotná a on to se mnou nějak sdílel a prožíval, tak bylo vidět, že by mu to bylo líto, kdybych ho úplně odstřihla. A pak už jsme byli tak nějak domluvený, že bude tatínek,“ přiznala, že se celá situace vyvinula trochu jinak. „Takže se to vyvíjelo. Ale řekli jsme si nějaký obrysy toho, jak to bude vypadat. Že péče bude na mě, že finančně to bude na mě. Takovýhle věci jsme si jasně dopředu řekli,“ dodala rázně Třeštíková. Dle svých slov toužila po úplné rodině, nechtěla ji však za každou cenu. „Chtěla jsem, aby Lotička měla tatínka. Ale kdyby to nevyšlo, tak tam byla i možnost anonymního dárce.“
Dceři taky vybrala hned dvě neobvyklá jména – Lota Heda. „Já jsem Hanka, máma je Helena, tak se nabízelo, abychom pokračovaly v tom H a zároveň jsem na tohle písmeno už nenašla jméno, který by mi sedlo a chtěla bych ho používat už navždycky. S příjmením Třeštíková je taky náročný najít nějaký jméno, aby to bylo dobře vyslovitelný a aby to nebylo jméno, který má kolem mě nějaká kamarádka. Tak jsem dlouho hledala, až jsem nakonec našla Lotu. A Heda je to kvůli kontinuitě s písmenem H v rodině. Pak se může rozhodnout, který se jí bude líbit a který bude používat," vysvětlila, jak k výběru přistupovala.