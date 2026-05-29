Několik měsíců trvající soudní spor mezi fotbalistou Milanem Barošem a jeho bývalou manželkou je u konce. Překvapivě k tomu stačilo pouze 20 minut v soudní síni. Bývalý elitní sportovec totiž nakonec složil zbraně a svůj návrh na úpravu péče stáhl.
Nečekaný konec vleklého sporu Barošových: Fotbalista ustoupil kvůli synovi
Soudní spor mezi bývalým fotbalistou Milanem Barošem a jeho exmanželkou Terezou je zřejmě definitivně u konce. Baroš po několika měsících překvapivě stáhl návrh na změnu péče o mladšího syna Mattea. Právě čtrnáctiletý chlapec měl podle informací z okolí rodiny sehrát klíčovou roli v tom, že se slavný sportovec rozhodl v soudní bitvě dál nepokračovat.
Baroš původně chtěl dostat do péče mladšího syna, čtrnáctiletého Mattea. Ten se ale rozhodl zůstat s matkou a starším bratrem, šestnáctiletým Patrikem. Právě oba dva synové spor rodičů těžce nesli a podle Blesku to byl Matteo, kdo přiměl otce v soudu nepokračovat.
K jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6 dorazili bývalí partneři každý v doprovodu své právní zástupkyně. S matkou přišel také Matteo a pracovnice OSPOD. K žádnému vřelému přivítání ale nedošlo a vzájemně se ignorovali. Udržovali si také několikametrový odstup.
Milan a Tereza Barošovi se rozvedli v říjnu 2024, majetkové vypořádání přitom proběhlo už o osm měsíců dříve. Bývalí manželé se tehdy dohodli na výživném i rozdělení majetku. Tereze měla po rozvodu zůstat nejen vila, několik bytů a luxusní automobil, ale i výživné ve výši 150 tisíc korun měsíčně. Padesát tisíc pro každého syna a padesát pro ni jako výživné. Podle Terezy ale Baroš později přestal sjednané podmínky plnit a následně podal návrh na změnu rozsudku, který ona považovala za účelový.