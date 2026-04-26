Nečekaný host na oslavě 95. narozenin Jiřiny Bohdalové: Do Prahy dorazil Gérard Depardieu

Gérard Depardieu
Foto: ČTK
Jana Harmáčková
Oslava 95. narozenin Jiřiny Bohdalové v rámci pořadu Tobogan přinesla víc než jen setkání českých hvězd. Do Divadla Hybernia dorazil i francouzský herec Gérard Depardieu, jehož příchod vyvolal v sále okamžitý rozruch a stal se vrcholem celého večera.

V rozhlasovém Toboganu si Jiřina Bohdalová naplánovala jedinou veřejnou oslavu svých 95. narozenin. Slavnostní natáčení v Divadle Hybernia se proto změnilo ve velkou společenskou událost, na kterou dorazily známé osobnosti i řada diváků.

Moderátor Aleš Cibulka na jevišti přivítal nejen samotnou oslavenkyni, ale také například Miroslava Donutila, Petra Kostku nebo Bolka Polívku. Největší rozruch však způsobil host, kterého by v sále čekal jen málokdo. Do Prahy dorazil francouzský herec Gérard Depardieu.

Jeho účast zařídil majitel divadla Milan Filo a slavná filmová legenda pozvání skutečně přijala. Jakmile se Depardieu v Divadle Hybernia objevil, strhl na sebe velkou pozornost. Přestože bylo patrné, že se už nepohybuje úplně lehce, působil dobře naladěně a bylo vidět, že si atmosféru večera užívá.

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu na oslavě 95. narozenin Jiřiny Bohdalová
Foto: ČTK
Po příchodu do hlediště se usmíval, zdravil přítomné a ochotně reagoval na zájem okolí. Jeho nečekaná návštěva tak patřila k nejsilnějším momentům celé oslavy a pro Bohdalovou i publikum znamenala mimořádné překvapení.

Zdroj: Blesk.cz

