Nečekaný host na oslavě 95. narozenin Jiřiny Bohdalové: Do Prahy dorazil Gérard Depardieu
Oslava 95. narozenin Jiřiny Bohdalové v rámci pořadu Tobogan přinesla víc než jen setkání českých hvězd. Do Divadla Hybernia dorazil i francouzský herec Gérard Depardieu, jehož příchod vyvolal v sále okamžitý rozruch a stal se vrcholem celého večera.
V rozhlasovém Toboganu si Jiřina Bohdalová naplánovala jedinou veřejnou oslavu svých 95. narozenin. Slavnostní natáčení v Divadle Hybernia se proto změnilo ve velkou společenskou událost, na kterou dorazily známé osobnosti i řada diváků.
Moderátor Aleš Cibulka na jevišti přivítal nejen samotnou oslavenkyni, ale také například Miroslava Donutila, Petra Kostku nebo Bolka Polívku. Největší rozruch však způsobil host, kterého by v sále čekal jen málokdo. Do Prahy dorazil francouzský herec Gérard Depardieu.
Jeho účast zařídil majitel divadla Milan Filo a slavná filmová legenda pozvání skutečně přijala. Jakmile se Depardieu v Divadle Hybernia objevil, strhl na sebe velkou pozornost. Přestože bylo patrné, že se už nepohybuje úplně lehce, působil dobře naladěně a bylo vidět, že si atmosféru večera užívá.
Po příchodu do hlediště se usmíval, zdravil přítomné a ochotně reagoval na zájem okolí. Jeho nečekaná návštěva tak patřila k nejsilnějším momentům celé oslavy a pro Bohdalovou i publikum znamenala mimořádné překvapení.