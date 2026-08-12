Když Václav Vydra dorazil do podcastu Čestmíra Strakatého, nepřišel sám. Doprovod mu dělali rovnou tři psi. A vlastně tím dokonale vystihl svět, ve kterém se cítí nejlépe. „Mám rád kolem sebe zvířata,“ přiznal. Na otázku, zda je má raději než lidi, pak s úsměvem odpověděl: „Skoro bych řekl, že jo. Ale já si to tak kompenzuju tím divadlem, protože v divadle to bez lidí moc nejde.“ Divadlo a život se zvířaty podle něj představují dva odlišné světy, které se navzájem doplňují a právě tak mu vyhovují.
Nečekaně osobní Václav Vydra: O ztrátě koně, stáří i tom, proč nechce přestat hrát
Václav Vydra má dva světy, bez kterých si svůj život neumí představit – divadlo a zvířata. V otevřeném rozhovoru mluvil o psech z útulku, koni, kterého měl 24 let, vlastním pohledu na smrt i o tom, proč nechce s herectvím nikdy přestat. A s typickým humorem přiznal, že společnost zvířat mu někdy vyhovuje možná ještě víc než ta lidská.
Psi z útulku mu změnili pohled
Vydra měl v minulosti tři boxery. Když zemřel poslední z nich, dalšího psa už ani nechtěl. Život to ale zařídil jinak. Na pozemku u koní se objevila starší fenka, o kterou její tehdejší majitelka už nestála. Vydra si ji vzal k sobě a právě tato zkušenost ho nakonec přivedla k útulkovým psům.
„Když teda odešla, tak jsem si říkal, že si z útulku vezmu nějaký psy,“ vzpomínal. Postupně se v jeho životě objevili další psí parťáci s nelehkými osudy. Jeden z nich se například dostal do útulku poté, co byl nejprve odebrán lidem závislým na drogách a jeho další majitel později zemřel.
Právě u útulkových psů objevil něco, co ho překvapilo. „Pochopil jsem, že psi z toho útulku jsou úplně fantastický,“ řekl. Zvířatům se podle svých slov snaží ponechávat co největší svobodu a má pocit, že ji dokážou ocenit. „Je to taková jako vděčnost, ale přitom si zachovají ten svůj život. Nejsou úplně, že by na mě byli připoutaný a fixovaný, ale prostě si mě hlídají a chodí se mnou.“
Nejbolestivější loučení přišlo jen pár dní před rozhovorem
Se životem obklopeným zvířaty ale nevyhnutelně přichází i jejich odcházení. Pouhé čtyři dny před natáčením Vydra přišel o koně, kterého měl téměř čtvrt století. „Já už jsem těch zvířat pochoval hodně. Před čtyřmi dny jsem dokonce pochoval svýho koně,“ svěřil se. Společně strávili 24 let a kůň se dožil 31 let. „Fakt jsme toho hodně prožili spolu a hodně mě naučil. On se ode mě naučil něco a já od něj taky.“
A právě ztráta koně pro něj byla mimořádně bolestivá. „Ten kůň je snad ještě horší, no, i když je to úplně jedno. Je to prostě kamarád a ten odchod je vždycky strašně smutnej.“
Vydra přitom mluví o smrti překvapivě smířeně. Soužití se zvířaty podle něj člověka postupně učí přijímat i konečnost vlastního života.
„Když člověk s těmi zvířaty žije víc, tak ono vlastně ho to připravuje i na tu jeho vlastní smrt. Člověk pochopí, že prostě jinak to neskončí,“ řekl. Přál by si především netrávit konec života dlouhou nemocí či bolestí. „Jak hezký je žít, tak by mohlo bejt hezký rychle odejít. Prostě spadne opona, děkovačka, šlus.“
Hrát chce tak dlouho, dokud to půjde
Právě divadlo podle něj může být jedním z důvodů, proč člověk zůstává aktivní i ve vysokém věku. Myšlenka dobrovolně zpomalit a vzdát se práce mu příliš blízká není. „To tempo života, který si člověk nějak drží, tak ho tak nějak… ten motor je nastartovanej. A když se ten motor vypne, tak vlastně ten člověk začne chřadnout,“ vysvětlil. Dokud má člověk před sebou cíl a něco, co ho nutí pokračovat, podle Vydry jednoduše jde dál. „Dokavaď to jde, tak jde.“
Podobný přístup ostatně viděl i ve vlastní herecké rodině. „Vlastně všichni hráli až do poslední chvíle, co to šlo,“ vzpomínal. A sám herectví stále vnímá jako něco víc než jen zaměstnání „Jak se tak jako říkalo, že herectví je poslání, tak prostě se to poslání snažíme dotáhnout až do konce,“ říká.
Koně ho naučili trpělivosti i pokoře
Když měl pojmenovat, co mu dlouhé soužití s koňmi dalo, odpověď přišla rychle: „Trpělivosti, důslednosti, pochopení.“ Člověk se podle něj postupně naučí zvíře skutečně vnímat a začne rozumět jeho vlastnímu způsobu komunikace. „Naučí se mu rozumět a tak jako nadneseně řečeno se naučí jeho řeč. Oni mají svoji řeč, zvířata,“ popsal.
Se svým koněm se podle něj učili navzájem. Vydra po něm chtěl, aby překonával překážky, kterých se zpočátku bál, zatímco sám se díky němu učil důvěře a trpělivosti. „Já jsem něco chtěl, on to třeba nechtěl, tak já jsem ho přesvědčil o tom, že bychom to mohli zkusit. Tak jsme to zkusili, on pochopil, že to jde a já jsem se přesvědčil o tom, že to ten kůň dokáže.“
Soužití se zvířaty podle něj navíc rozvíjí empatii. „Jsem o tom přesvědčenej,“ odpověděl na otázku, zda člověka dělají citlivějším. Zároveň má pocit, že právě schopnost vcítit se do druhých ze společnosti mizí. „Od toho pramení to heslo: Co sám nerad, nedělej jiným.“
„Nemám radost z toho, jak se svět vyvíjí“
Jak Vydra vnímá dnešní společnost? Optimisticky nezní. „Nemám radost z toho, jak se ten svět vyvíjí a netuším, kam to všechno až může dospět,“ připustil. Za jeden z problémů považuje krátkou historickou paměť. Generace, které dramatické události skutečně zažily, postupně odcházejí a s nimi podle něj mizí i přímá zkušenost.
„Je tam to nebezpečí, že prostě ty chyby se budou pořád dál a dál opakovat. A myslím, že ty příklady teď máme kolem sebe.“ Možná i proto ho tolik přitahují historické rekonstrukce bitev, kterým se věnuje už řadu let. Nevidí v nich však oslavu války. Naopak. Když popisoval někdejší vojáky kráčející ve formacích přímo proti střelbě, neskrýval zděšení.
„Oni musej furt dopředu, ale nemůžou ani běžet, protože prostě jdou na porážku. To je příšerný. Fakt příšerný,“ řekl. „Člověk by si tohle měl uvědomovat, čím lidstvo prošlo a do čeho natlačilo ty zvířata. Fakt už by se to nemělo opakovat – a ono se to furt opakuje.“
Myslivecké zkoušky má, lovcem se ale necítí
Vydrův vztah ke koním jej přivedl také k parforsním honům, tedy dnešní podobě tradičních honů, při nichž už je stopa pokládána uměle a žádná zvěř se neloví. Zkušenost se skutečným lovem lišky zažil při návštěvě Irska – a byl rád, že nakonec žádná nepřišla o život. „Naštěstí jsme k mý radosti žádnou lišku nechytili. Z mýho pohledu naštěstí. Já si užívám ten zážitek z toho honu, ale nejsem lovec," vysvětlil.
Přitom má myslivecké zkoušky a svého času byl velmi aktivním sportovním střelcem. „Dokonce jsem reprezentoval. V univerzálním trapu jsem byl na mistrovství Evropy,“ připomněl. Na dotaz, jak tehdy dopadl, si žádné hrdinské vzpomínky nevymýšlel. „Blbě. Ke konci někde startovního pole,“ zasmál se.
Podnikání se zbraněmi začalo skvěle. Pak přišel tvrdý pád
Méně známou kapitolou Vydrova života je několik let, kdy podnikal se zbraněmi. Začátky byly podle něj po pádu socialismu mimořádně úspěšné, protože na trhu existovala obrovská poptávka. „Začali jsme v pronajatý garsonce, kterou jsme měli ke stropu vyskládanou bednama se zbraněma,“ popsal.
Problém podle něj nastal ve chvíli, kdy se firma příliš rychle rozrůstala. „My jsme nebyli obchodníci, my jsme byli prostě fandové a neměli jsme na to moc buňky,“ přiznal. Do hry přišly leasingy a úvěry a následně také legislativní změna, která podnikání výrazně zasáhla. Obrat, který firma potřebovala, se podle něj propadl na zlomek potřebné částky. „To se nedalo ustát. Myslím, že tohle byla věc, která nás de facto položila.“
Přes všechny životní odbočky se ale Vydra znovu a znovu vrací ke dvěma jistotám: k jevišti a ke zvířatům. Jedno mu dává ruch, lidi a práci, druhé klid, přirozenost a možná i určitou životní moudrost. A právě mezi těmito dvěma světy jako by našel rovnováhu, která mu vyhovuje nejvíc. „To jsou takový dva moje světy, který se mi doplňujou.“