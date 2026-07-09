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Nečekaná dražba ve Varech: Vojta Dyk zaplatil 100 tisíc za mísu, do které močila Dagmar Havlová

Vojta Dyk
Vojta DykFoto: HerminaPress
Vojta Dyk
Vojta DykFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dobročinná dražba ve prospěch nadace Dagmar Havlové se změnila v pořádnou show. Herec Jiří Macháček během licitace vytáhl pikantní historku o bývalé první dámě, která pobavila celý sál, a nakonec došlo i na romantické gesto.

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Letošní Karlovy Vary jsou pro Dagmar Havlovou velmi důležitým ročníkem. Nejen že se promítají hned dva filmy, ve kterých ztvárnila jednu z hlavních rolí, ale také její nadace Vize 97 je neziskovým partnerem celého filmového festivalu. Během jednoho z večerů tak proběhla dobročinná dražba, jejíž výtěžek putoval právě na účet nadace. A během dražby, kterou vedl herec Jiří Macháček, zazněly opravdu pikantní věci. 

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To zejména v okamžiku, kdy se na řadu dostala salátová mísa, kterou dle svých slov kdysi Macháček koupil za 200 korun. A vzápětí vysvětlil proč. Koupě se váže k příhodě právě s Havlovou, kdy se potkali na společenské akci, kde byla, jak už to tak bývá, dlouhá fronta na dámských toaletách. Dáša přišla z toho záchoda strašně brzy a já jí říkám – Dášo, ty jsi předběhla? A ona říká ne, nepředběhla jsem. Skočila jsem si do kuchyňky a půjčili mi salátovou mísu,“ šokoval a pobavil svými slovy všechny přítomné Macháček. 

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Tím ale příběh jedinečného kusu nádobí ani zdaleka neskončil. „Vstal jsem, šel do té kuchyňky a za 200 korun ji koupil. Je to už devět let a pokaždé na Štědrý večer máme v této salátové míse bramborový salát,“ zakončil příběh Macháček, který ukázal i fotografii štědrovečerního stolu. A historku verifikovala sama Havlová, když videozáznam z dražby sdílela a připsala k tomu „… no, byla to potom úleva.

Drama nastalo i během samotného dražení, kdy se cena vyšplhala na 60 tisíc korun, které nabídla herečka Tatiana Vilhelmová. Už si skoro pro svůj úlovek chtěla jít, když se náhle z jiné strany sálu ozvalo 100 tisíc. Tak vysoký příhoz ale Vilhelmové radost nezkazil, protože okamžitě zjistila, že tím, kdo částku nabídl, není nikdo jiný než její manžel, herec a zpěvák Vojta Dyk. Okamžitě se mu proto vrhla kolem krku a vášnivě ho políbila.

VIDEO: Když v komedii Muži v naději Jiří Macháček a Vica Kerekes natáčeli erotické scény, rozbili hned několik houpacích křesel.

Když v komedii Muži v naději Jiří Macháček a Vica Kerekes natáčeli erotické scény, rozbili hned několik houpacích křesel. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Instagram Rádia Impuls

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