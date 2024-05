Nebyla to nevěra, hokejista Petr Nedvěd je už půl roku rozvedený

Bývalý hokejista a dnes generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd dlouho patřil mezi nejžádanější staré mládence v zemi. Tomu se zdál být konec, když se v roce 2020 tajně oženil s modelkou Nicole, se kterou má také čtyřletou dceru Naomi. Během oslav vítězství českého týmu byl však nachytán fotografy, jak si domů odvádí mladou ženu, která ani vzdáleně nepřipomínala jeho manželku. Nedvěd však nevěrný nebyl. Jen se tím prozradilo tajemství - už půl roku je rozvedený.

"Jenže s Nicole jsme už rozvedeni, je to půl roku. A nežijeme spolu už přes rok," šokoval Nedvěd v rozhovoru pro Blesk. "Po tom, co se objevily ty fotky, jsem Nicole volal a ta už z toho měla srandu. Její Instagram během dvou hodin zaplavila spousta komentářů, takže prý hned věděla, že se něco děje…" dodal se smíchem. A prozradil, jaké mají po rozvodu vztahy. "Vídáme se často. Nemáme žádný problém, jsme úplně v pohodě," řekl bývalý hokejista, který odpověděl i na otázku, jak to mají s malou dcerou.

"Máme střídavou péči týden - týden. Malé budou za chvíli čtyři roky, zvládá to perfektně, což je pro nás ze všeho nejdůležitější," sdělil Nedvěd. S bývalou manželkou mají byty blízko sebe, takže holčička zůstává v jedné školce a i ke kamarádům to má od maminky a tatínka stále stejně blízko.