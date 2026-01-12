Bývalá Miss Natálie Končendová prožívá nejšťastnější období svého života, když se stala maminkou zdravého syna. Radost je o to větší, že před pár lety prošla tragickou událostí, kdy zemřelo její nenarozené miminko. To vše už je ale minulostí a ona se raduje z úplné rodiny. Na sociálních sítích se také pochlubila tím, co jí partner daroval za narození syna.
„Nebudu to tolerovat,“ vyhrožuje Kočendová svým sledujícím poté, co sklidila posměch
Miss Natálie Končendová si užívá novou životní roli poté, co těsně před koncem loňského roku porodila syna. Na sociálních sítích je kolem ní ale pořádně rušno.
Bývalá Miss Natálie Končendová prožívá nejšťastnější období svého života, když se stala maminkou zdravého syna. Radost je o to větší, že před pár lety prošla tragickou událostí, kdy zemřelo její nenarozené miminko. To vše už je ale minulostí a ona se raduje z úplné rodiny. Na sociálních sítích se také pochlubila tím, co jí partner daroval za narození syna.
Kočendová na svém profilu na Instagramu zveřejnila video, kde v rok starém podcastu mluví o tom, jak měla v plánu pořídit si luxusní hodinky. „Dala jsem si za cíl na příští rok rolexky, jenomže moje kamarádka mi řekla: ‚Tohle si nechej, protože až porodíš, budeš chtít po svém chlapovi, aby ti je koupil za porod,‘“ říká v záznamu Kočendová, která se také pochlubila, že její sen se stal skutečností a partner Chris Dinga jí hodinky opravdu pořídil. Jenže za to schytala pořádnou dávku negativních reakcí.
Mezi těmi, kdo se vyjádřil, je i odborník na luxusní hodinky Jan Zachoval, který na sociálních sítích vystupuje jako Watchtalkcz. „Ač jsou hodinky nádherným dárkem k porodu, tak tady se ovšem není čím chlubit. 25 let staré Datejust, které křičí‚ jenom to nejlevnější, co můžu mít‘,“ říká s tím, že tento model se dá z druhé ruky koupit za 120 až 150 tisíc korun. „Má milá, hodinky za porod se kupují v butiku a ne na blešáku,“ dodal posměšně. A naloženo dostala Kočendová i od svých sledujících. „Musíš porodit, aby ti něco koupil, a pak se tím chválila? Dnešní zakomplexovaný svět, naštěstí nesdílím nic z mého života, který je zdravý a ne zničený touto dobou,“ napsal například jeden z nich.
Z nenávistných komentářů si však Kočendová nic nedělá. Stejně tak si nenechá líbit nevyžádané rady a soudy ohledně jejího přístupu k synovi. Naposledy to dala jasně najevo ve svých Instastories, kde napřed ukázala, jak se její třináctidenní syn snaží přetočit a vzápětí poslala všem, kdo by se k tomu chtěli vyjádřit, jasný vzkaz. „Opět prosím, abyste si všechny nevyžádané rady nechaly pro sebe. Nechci to číst. Nebudu to tolerovat. Já vám také do mateřství nekecám. Děkuju za pochopení, pokud to nebudete respektovat, tak profil budu blokovat,“ píše s tím, že je jasné, že cílí především na ženy, které dokáží být hodně zlé v posuzovaní toho, jak je kdo dobrý rodič.