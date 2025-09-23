Ikona počasí
"Nebrečte, jsou to jen vlasy," říká holohlavá Něrgešová. Slavní jí tleskají za odvahu

Laďka Něrgešová
Laďka NěrgešováFoto: Profimedia
Laďka Něrgešová
Laďka NěrgešováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Moderátorka Laďka Něrgešová od letošního jara bojuje s agresivní formou rakoviny mozku. To ji však nebránilo v návratu do práce, kde včera šokovala fanoušky odhozením paruky.

Už návrat moderátorky Laďky Něrgešové do magazínu Showtime vyvolal velkou vlnu nadšení a podpory v jejím boji s nádorem mozku. Něrgešová dosud nosila paruky, nyní se ale odhodlala k velmi odvážnému kroku, a sice přímo před zraky kamer v přímém přenosu paruku odhodila a ukázala nejen, jak vypadá bez vlasů, ale také velkou jizvu po květnové operaci. 

Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová

„Bylo důležité přejít ten most,“ říká Laďka Něrgešová o návratu na obrazovky

Celebrity

Aby bylo jasno, zpět do pořadu Showtime jsem se nevrátila proto, že jsem zdravá. Ale proto, že i při léčbě se zatím cítím dobře a chyběl mi původní roj. Lidé. Práce. Rozptýlení, řekla moderátorka a uvedla i reportáž, kde byli diváci svědky toho, jak jí kadeřnice vlasy holí. O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu. Mimochodem, bez vlasů je to skvělé! Super zkušenost. A nebrečte. Jsou to jenom vlasy!"  apelovala Laďka na své fanoušky. 

Její gesto velmi zarezonovalo nejen mezi obyčejnými diváky, ale také mezi celebritami. Jednou z prvních, kdo přispěchal s komentářem, byla zpěvačka Anna K., která má sama zkušenost se ztrátou vlasů hned dvakrát, kdy si prošla léčbou rakoviny prsu. Moje řeč. Jsou to jen vlasy a jsi krásná a teď je to vidět ještě líp. Posílám energii a sílu do boje a hlavně prostě všechno bude dobrý věř! Vím, je to mega vopruz a zdržuje to tvůj život, ale čas letí a brzy bude vše za tebou a ty budeš silná jako lvice. Je úžasný, že se vracíš mezi svoje lidi a do práce… Nabije tě to. Jsi hrdina a borec, to si denně opakuj, napsala zpěvačka. Okamžitě se přidali i další. Jako například Monika Absolonová, Jan Bendig, Aleš Cibulka, Andrea Antony, Vendula Pizingerová nebo kolegyně Iva Kubelková. 

Zdroj: Showtime CNN Prima News

