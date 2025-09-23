Její gesto velmi zarezonovalo nejen mezi obyčejnými diváky, ale také mezi celebritami. Jednou z prvních, kdo přispěchal s komentářem, byla zpěvačka Anna K., která má sama zkušenost se ztrátou vlasů hned dvakrát, kdy si prošla léčbou rakoviny prsu. „Moje řeč. Jsou to jen vlasy a jsi krásná a teď je to vidět ještě líp. Posílám energii a sílu do boje a hlavně prostě všechno bude dobrý věř! Vím, je to mega vopruz a zdržuje to tvůj život, ale čas letí a brzy bude vše za tebou a ty budeš silná jako lvice. Je úžasný, že se vracíš mezi svoje lidi a do práce… Nabije tě to. Jsi hrdina a borec, to si denně opakuj,“ napsala zpěvačka. Okamžitě se přidali i další. Jako například Monika Absolonová, Jan Bendig, Aleš Cibulka, Andrea Antony, Vendula Pizingerová nebo kolegyně Iva Kubelková.
Zdroj: Showtime CNN Prima News