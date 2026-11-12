První trombózu přitom Miloš Pokorný dostal za okolností, které by si člověk sotva vymyslel. Známé rčení, že pro krásu se musí trpět, vzal až moc doslova. „Koupil jsem si v Itálii velmi drahé značkové boty, ale malé. A mně to přeštíplo v nártu cévy a vznikla první trombóza,“ popsal. Dostal léky, pořídil si stahovací punčochu. Tím podle něj byl problém uzavřený. Bohužel tomu tak nebylo.
Návštěva druhého břehu nebyla daleko, popsal Pokorný své zdravotní problémy
Miloš Pokorný patří k lidem, kteří byli zvyklí jet naplno. Práce, vystoupení, cestování a další plány. Jenže jeho tělo mu postupně začalo posílat čím dál hlasitější varování. Moderátor je ale dlouho bral s nadhledem. Až když loni skončil s oboustrannou plicní embolií na jednotce intenzivní péče, došlo mu, že tentokrát už opravdu nejsou „hry bez hranic“.
Jenže pak přišla další trombóza. Tentokrát paradoxně kvůli punčoše, která ho měla chránit. Při cestě do Ostravy si nevšiml, že se mu srolovala. „Z té punčochy, která mě měla ochránit, se stal svěrač,“ popsal po svém. Když dorazil do hotelu, všiml si na noze červeného pruhu. Ani tehdy ale dramatické závěry nedělal. Až oteklá noha ho donutila zajít k lékaři. Druhá trombóza už byla vážnější a medikaci musel začít užívat trvale. Životní tempo ale Pokorný nezpomalil.
Rozhodující moment přišel loni v říjnu po živém podcastu se Zdeňkem Pohlreichem a Patrikem Hezuckým, což bylo Hezuckého poslední veřejné vystoupení. Tehdy už na tom byl zdravotně velmi špatně, veřejnost ale netušila, že bojuje s onkologickým onemocněním. Pokorný přiznal, že během večera vypil více alkoholu než obvykle a cítil, že s nohou není něco v pořádku. „Ale jak jsi v tom laufu a povzbuzený alkoholem, tak jsem to necítil tak moc,“ vysvětlil. Druhý den už ale situaci nemohl přehlížet. „Ráno jsem vstal a říkal jsem si, že mám nějakou tupou nohu. Levá byla dvojitá a rudá. Brnělo to jako když probíjím. To už i já, optimista, byť byla sobota, jsem si říkal, že bych to měl asi řešit.“
V nemocnici mu zjistili třetí trombózu, tentokrát u třísla. Pokorný ale ani v tu chvíli netušil, co bude následovat. „Já že v pohodě, ať mi dají nějaké léky, že jdu večer do O2 areny na motorky,“ vzpomínal. Lékař ho však rychle vyvedl z omylu a poslal ho na další vyšetření. Ukázalo se, že má oboustrannou plicní embolii. Místo večerního programu tak následoval týden na JIP.
A právě tam mu konečně došlo, jak blízko byl skutečnému průšvihu. „Ředili mě, ředili mě, ředili mě a tam poprvé, když jsem ležel, tak jsem si řekl, že to nejsou hry bez hranic,“ přiznal. Po rozhovorech s lékaři si uvědomil ještě něco mnohem děsivějšího. „Návštěva druhého břehu nebyla daleko a že se to už musí vidět jinou optikou,“ řekl otevřeně.
Dnes už prý žije jinak. Pravidelně sportuje, drží se režimu a mnohem víc přemýšlí nad tím, kam a proč jede. „Když dostanu pracovní nabídku, tak to zvažuji, jestli to stíhám, jestli se nebudu muset honit autem a riskovat, že někde to nevyjde,“ vysvětlil v pořadu 13. komnata.