Natálie Grossová má sice už dlouhé roky rozjetou úspěšnou pěveckou keriéru, stále je však velmi mladá, a tak není divu, že se ve volném čase chce bavit. Na své dovolené na ostrově Tenerife se tak vydala do oblasti Las Verónicas, která je proslulá bujarým nočním životem, množstvím barů a klubů. Jenže to málem mělo špatný konec.
Natálie Grossová skončila v nemocnici, někdo jí hodil drogy do pití. Bočanová ji obviňuje
„Jeden den se nám stala opravdu nemilá věc, chci vás všechny varovat. Nechoďte na Tenerife do Las Verónicas, protože nám tam hodili do pití očividně nějakou strašnou sra*ku,“ popsala nepříjemný zážitek na svém instagramovém profilu. „Dali jsme si dva drinky a druhý den jsme museli jet do nemocnice na kapačky, protože nám bylo strašně zle,“ pokračovala ve vyprávění. „Okno máme až od té doby, co jsme nastoupili do taxíku. Druhý den nás odvezla rychlá. Opravdu to nebylo nic příjemného,“ píše Grossová. „Vždycky si dáváme pozor na pití a tady to muselo přijít nejspíš od barmana. Dávejte na sebe pozor,“ uzavřela své vyprávění.
Na její příběh z Tenerife, což je velmi oblíbený ostrov i pro mnohé Čechy, zareagovala také herečka Mahulena Bočanová, která tam momentálně také tráví svou dovolenou. Moc pochopení ale neprojevila a tak trochu hází vinu na to, co se stalo, na Grossovou. Podle ní si za to může svým neuváženým chováním.
„Nutné doplnit, že když jdeš tady v noci do Las Verónicas, ještě k tomu tak krásná holka a turistka, je to jako jít přenocovat v bikinách a s peněženkou na krku k nám do parku před hlavní nádraží,“ napsala na Instagramu Bočanová.