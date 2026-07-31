Začátek letošního roku byl pro zpěvačku Natálii Grossovou a jejího partnera Petra velmi nepříjemný. S tím, co se jim stalo na Kanárský ostrovech, se svěřila na sociálních sítích. Nyní Grossová prozradila, jak postoupilo vyšetřování toho, že se je pokusil někdo omámit drogami v pití, které si objednali v jednom z místních barů.
Natálie Grossová promluvila o děsivém zážitku na Tenerife. Policie jí prý naději nedává
Na dovolenou na Tenerife jen tak nezapomenou. Natálie Grossová a její partner Petr se po měsících znovu vrátili k události, po které oba skončili v nemocnici a z níž si část večera vůbec nepamatují. Přestože jsou přesvědčeni, že jejich drinky někdo úmyslně kontaminoval, cesta ke spravedlnosti se podle nich ukázala jako téměř beznadějná.
„Jeden den se nám stala opravdu nemilá věc, chci vás všechny varovat. Nechoďte na Tenerife do Las Verónicas, protože nám tam hodili do pití očividně nějakou strašnou sra*ku,“ popsala nepříjemný zážitek na svém instagramovém profilu. „Dali jsme si dva drinky a druhý den jsme museli jet do nemocnice na kapačky, protože nám bylo strašně zle,“ pokračovala ve vyprávění. „Okno máme až od té doby, co jsme nastoupili do taxíku. Druhý den nás odvezla rychlá. Opravdu to nebylo nic příjemného,“ píše Grossová. „Vždycky si dáváme pozor na pití a tady to muselo přijít nejspíš od barmana. Dávejte na sebe pozor,“ varovala na závěr všechny své sledující. Několik měsíců po činu se k události vrátili.
„Prošli jsme si tím spolu,“ říká Petr, jehož drink byl rovněž „kontaminován“. „Potřebovali nás ‚odrovnat‘ oba, protože měli nějaký záměr,“ říká partner Grossové Petr s tím, že spravedlnosti se, bohužel, nedočkají. „Jde o velký řetězec klubů vedle sebe, nikdo do toho pořádně nevidí, nebo vidět nechce. Místní policie nám řekla, že s žalobou nepochodíme, že to beztak vyšumí do ztracena,“ povzdychl si bezmocně.
„My jsme si i na Tenerife dávali na pití pozor. Neodcházeli jsme od drinků, vypili jsme necelé dva a pořád jsme je měli na očích. Musely k nám přijít i s tou látkou, kterou nám do nich přimíchali, už od barmana. O to je to děsivější,“ upozornil v rozhovoru, který spolu s Natálií poskytli pro iDnes. „Nejspíš nás chtěli omámit a pak okrást,“ uzavřel vzpomínání na nepříjemný zážitek.